Leichte Handys – diese Smartphones bieten viel Akku aber wenig Gewicht – Moderne Smartphones bringen oft ordentlich Gewicht auf die Wage und liegen teilweise bei mehr als 200 Gramm pro Gerät. Viele Verbraucher wollen aber gar nicht so schwere Smartphones. Das kann aber ein Problem werden, wenn man neben dem Gewicht auch auf den Akku schaut, denn große Akkus bedeuten oft auch mehr Gewicht. In diesem Artikel wollen wir Modelle zeigen, die viel Akku bieten, aber gleichzeitg auch nicht so schwer sind und damit beide Vorteile vereinen. Leider gibt es nicht viele Modelle, die beiden können, aber einige Smartphones in diesem Bereich kann man sich durchaus anschauen.

Generell haben wir Akkus mit um die 5.000mAh in die Betrachtung mit einbezogen. Oft reichen aber auch schon etwas kleinere Akkus, was sich sehr positiv auf das Gewicht auswirkt, wer also etwas Abstriche beim Akku macht, bekommt oft bereits deutlich leichtere Geräte

Sony Xperia 10 V

Das Sony Xperia 10 V ist ein Mittelklasse Modell von Sony und seit Mai 2023 zu haben. Das Unternehen hat dabei direkt auf eine leichte Verarbeitung geachtet und bietet daher einen große Akku und wenig Gewicht.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das weltweit leichteste (159 Gramm) 5G-Smartphone mit 5.000-mAh-Akku, der eine ununterbrochene Videowiedergabe von ca. 34 Stunden ermöglicht. Zu den Highlights gehören außerdem die neuen Stereolautsprecher auf der Vorderseite, die Inhalte mit kraftvollem Sound wieder geben und ein neu entwickelte Bildsensor und Technologien aus der Alpha™-Serie, die für eine verbesserte Bildqualität sorgt.

Aktuell bekommt man die Modelle für etwas mehr als 400 Euro, aber es ist davon auszugehen, dass die Preise noch sinken werden.

direkt zum Sony Xperia 10 V*

TIPP: Der Vorgänger ist nur wenige Gramm schwerer, aber teilweise deutlich billiger zu bekommen (und hat auch einen 5.000mAh Akku). Es kann sich also lohnen, auch das Sony Xperia 10 IV anzuschauen.

Xiaomi 13 lite

Das Xiaomi 13 lite kommt auf ein Gewicht von 171 Gramm und bietet dafür einen 4.500mAh Akku. Es liegt damit in fast allen Bereichen hinter den Sony Modellen, liegt aber preislich unter 400 Euro und ist damit etwas günstiger als die Sony Smartphones. Man zahlt bei diesen Smartphones also etwas weniger, hat dafür auch ein paar Gramm mehr an Gewicht.

Mehr dazu: Xiaomi 13 mit Vertrag | Xiaomi 13 ohne Vertrag

iPhone 12 Mini

Das iPhone 12 mini wiegt nur 133 Gramm, hat aber keinen großen Akku. Dennoch kommt das Modell auf gute Ausdauerwerte, weil das kleinere Dislay auch entsprechend weniger verbraucht und Apple generell auf leistungssparende Technik achtet. Das iPhone 13 mini ist mit 140g etwas schwerer, neuere Version (beispielsweise ein iPhone 15 mini) gibt es leider nicht.

Mehr dazu: iPhone 12 mini mit Vertrag

