Samsung Galaxy Watch: 3 neue Funktionen für das Schlaf-Tracking – Samsung setzt bei der neusten Version der Betriebssystem für die Galaxy Watch auch auf neue Funktionen. Mit One UI Watch 5 soll es vor allem beim Schlaf bessere Möglichkeiten der Steuerung und des Tracking geben.

Das Unternehmen schreibt selbst:

Samsung hat sich auf drei wichtige Aspekte für einen guten Schlaf konzentriert: das Verständnis des persönlichen Schlafmusters, die Entwicklung gesunder Gewohnheiten und die Förderung einer guten Schlafumgebung. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte bietet One UI Watch 5 die Möglichkeit, seinen Schlaf ganzheitlich zu verstehen und dadurch zu verbessern. Die neue Sleep Insights-Oberfläche zeigt Nutzer*innen künftig prominent den „Schlafwert“ an. Darin enthalten: Informationen zu Schlafphasen, Schnarchen oder Blutsauerstoffwerten beim Schlafen. Der „Schlafwert“ bietet unkompliziert einen informativen Einblick in die vergangene Nacht. Das Schlafcoaching, das auf acht verschiedene Schlaftypen zugeschnitten ist2, wird neben dem gekoppelten Smartphone dann auch weitreichend auf der Samsung Galaxy Watch verfügbar sein. So können Nutzer*innen nahezu jederzeit und überall bequem wichtige Informationen einsehen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, verbundene Geräte separat auszuschalten oder die Helligkeit der Bildschirme zu dimmen. Weitere neue Funktionen sind die Sturzerkennung und Anpassung bei der SOS Funktion um im Notfall wichtige Daten übermitteln zu können.

Samsung wird One UI Watch 5 zeitnah ausrollen, ein genauer Terminplan wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Bisher ist auch nicht klar, welche Versionen der Galaxy Watch One UI Watch 5 genau bekommen werden. Bei den Smartphones arbeitet Samsung mit One UI als Benutzeroberfläche, hier wird bald One UI 6 erwartet.

