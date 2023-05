Samsung: eigene Künstliche Intelligenz soll noch in diesem Jahr starten – Samsung arbeitet derzeit unter anderem auch an einer KI, die recht ähnlich wie ChatGPT arbeiten soll und für die Produktion im Halbleiterbereich gedacht ist. Dort könnte die KI Prozesse wie die Qualitätskontrolle steuern und so den Prozess der Aussortierung von fehlerhaften Chips einfacher und schneller machen.

Auf Twitter heißt es dazu:

Samsung entwickelt in Zusammenarbeit mit Naver einen generativen KI-Dienst ähnlich „ChatGPT“ für den Einsatz im Halbleitersektor (DS). Das Ziel besteht darin, den Dienst innerhalb des Jahres zu veröffentlichen und es damit zum ersten Fall eines koreanischen KI-Dienstes für Unternehmen zu machen. Samsung Electronics plant, relativ wenig sichere Halbleiterdaten mit Naver zu teilen, um die Leistung seiner eigenen proprietären generativen KI zu verbessern. Nach Abschluss der ersten Entwicklungsphase wird Samsung keine vertraulichen Daten mehr an NAVER weitergeben, sondern diese nur für von ihm selbst erstellte KI-Dienste verwenden, um einzigartige und vollständige Dienste zu erstellen.

Die KI ist dabei wohl nicht für den privaten Einsatz gedacht und anders als ChatGPT weniger für den kommunikativen Bereich. Es wird wohl also kein Sprachmodell geben, sondern eher einen trainierbaren Algorithmus, der je nach Anforderung mit unterschiedlichen Trainingsdaten auf die jeweilige Produktion eingestellt und eingelernt werden kann.

Einen Namen für die neue KI gibt es bisher noch nicht, Samsung selbst hat auch noch nicht bestätigt, dass diese Pläne bestehen. Allerdings arbeiten derzeit alle Hersteller an KI-Lösungen für ihre Produktionen, daher wäre es eher erstaunlich, wenn es ausgerechnet bei Samsung diese Technik nicht geben würde.