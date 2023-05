Samsung Galaxy S23: Snapdragon Prozessoren sind richtig teuer – Samsung setzt derzeit bei den Topmodellen nur auf Prozessoren von Qualcomm und nicht mehr auf die eigenen Exynos Modelle. Diese waren in den letzten Jahren immer weniger konkurrenzfähig gewesen und daher hat Samsung mittlerweile die Notbremse gezogen und will erst die Entwicklung neu ankurbeln, bis die nächste Generation an Exynos Chips wieder verbaut wird.

Wie teuer dieser Schritt war, sieht man aktuell an den Zahlen, denn Samsung hat allein im ersten Quartal 2023 etwa 2,6 Billionen Won (fast 2 Milliarden Euro) für externe Prozessoren bezahlt. Die neue Strategie bedeutet daher auch, dass das Unternehmen richtig viel Geld an Qualcomm zahlen muss – Geld, das früher in die eigenen Chip-Sparte geflossen ist. Der aktuelle Erfolg der Galaxy S23 Modelle ist daher für Samsung auch zum Teil ein Problem, weil die Kosten damit höher ausfallen und nicht im eigenen Unternehmen bleiben.

Man kann daher davon ausgehen, dass Samsung so schnell wie möglich wieder auf eigene Technik bei den Topmodellen setzen wird um die Kosten niedrig zu halten bzw. die Gewinn im eigenen Konzern zu belassen. Aktuell wird bereits vermutet, dass bereits beim Samsung Galaxy S24 der neue Exynos 2400 Chipsatz zum Einsatz kommen könnte. Eine Bestätigung dafür gibt es bisher noch nicht, aber die Zahlen machen deutlich, wie groß der Druck bei Samsung ist, wieder eigene Lösungen zum Einsatz zu bringen. Die aktuellen Zahlen sahen ja weniger gut aus – ein gut laufender Exynos Prozessor könnte da helfen, die Einnahmen und den Umsatz wieder nach oben zu bringen.

Generell wird Samsung aber den Einsatz der eigenen Technik auch davon abhängig machen, wie gut der neuen Chipsatz performt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Nutzer recht sensibel auf schlechte Prozessoren reagieren und dann lieber bis zum Nachfolger warten oder zu Handys der Konkurrenz greifen. Das wird Samsung sicher vermeiden wollen.

