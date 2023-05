Samsung: Neues Top-Personal für die Exynos Entwicklung – Samsung hat sich für die eigenen Smartphone-Prozessoren viel vorgenommen. Man möchte die Exynos Reihe nicht nur wieder auf Augenhöhe mit Qualcomm und deren Snapdragon 8 Reihe bringen, sondern in den kommenden Jahren auch mit Apple gleichziehen und im besten Falle überholen. Das ist eine klare Ansage und das Unternehmen scheint derzeit auch die wichtigen Schritte zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Konkret hat sich Samsung mit Top-.Personal von AMD und chinesischen Herstellern verstärkt um die Entwicklung zukünftiger Chipsätzen zu verbessern. Das Unternehmen nimmt also richtig Geld in die Hand um die eigenen Prozessoren wieder konkurrenzfähig zu bekommen.

Bei Businespost schreibt man dazu:

Es wird davon ausgegangen, dass Samsung Electronics Ende letzten Jahres wichtige Entwickler von AMD und ARM angeworben hat, um ein CPU-Optimierungsteam aufzubauen. Die von AMD rekrutierte Person ist Rahl Tully, Chefentwickler, und es ist bekannt, dass er eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, AMD dabei zu helfen, bei der CPU mit Intel gleichzuziehen. Darüber hinaus wurden kürzlich chinesische Halbleiterdesigner eingestellt, darunter Jiao Yang, Leiter der Halbleiterforschung für künstliche Intelligenz (KI) bei Lixiang, einem chinesischen Elektrofahrzeug-Startup, und Jiao Guofang, Mitbegründer von Viren Technology, einem GPU-Startup. Die sukzessive Rekrutierung wichtiger CPU- und GPU-Talente durch Samsung Electronics wird als Maßnahme zur Stärkung des Halbleiterdesignsektors interpretiert, dem es im Vergleich zur Halbleiterfertigung an Wettbewerbsfähigkeit mangelt.

Ob diese Strategie Erfolg hat, wird man wohl in diesem Jahr noch nicht sehen. Der erwartete Exynos 2400 Prozessor wird wohl noch ohne die Impulse der neuen Top-Leute entwickelt werden, ab kommenden Jahr (wohl mit dem Exynos 2500) könnte sich dann aber zeigen, ob Samsung mit der neuen Strategie Erfolg haben wird oder nicht. Verbraucher kann es nur freuen, wenn es zukünftig noch bessere Prozessoren direkt von Samsung gibt, die dann eventuell auch etwas günstiger ausfallen.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung