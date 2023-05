Auch faltbare Smartphones mit sinkenden Verkaufszahlen – Die aktuellen Verkaufszahlen bei den Smartphones sehen eher schlecht aus und erreichen Quartal für Quartal immer neue Tiefststände. Davon sind auch die faltbaren Smartphones betroffen. Auch die Topmodelle können sich daher dem Abwärtstrend nicht entziehen.

Nach den Zahlen von DSCC lagen die Verkäufe der faltbaren Modelle im ersten Quartal 2023 bei knapp über 2 Millionen Stück weltweiter und damit etwas unter den Zahlen aus dem letzten Jahr. Es gibt also kein Wachstum mehr in diesem Bereich, sondern sogar einen leichten Trend nach unten. Der große Drop aus dem Weihnachtsquartal hat sich aber zumindest nicht wiederholt.

Zu den Modellen und deren Erfolg schreibt DSCC:

Die Top-5-Modelle im ersten Quartal 2023 waren das Z Flip 5 mit 27 %, das Huawei Pocket S mit 15 %, das Galaxy Z Fold 4 mit 13 %, das Oppo Find N2 Flip mit 11 % und das Huawei Mate X3 mit 6 %.

Die Verkaufszahlen entwickeln sich aber je nach Hersteller recht unterschiedlich. Vor allem Samsung leider unter dem Rückgang der Verkaufszahlen, während die anderen Hersteller mit ihren faltbaren Modellen durchaus punkten können. Die neuen Modelle der anderen Hersteller werden also durchaus gerne gekauft, bei Samsung halten sich die Kunden dagegen eher zurück.

Laut DSCC sieht man dies auch in den Marktanteilen. Samsung fällt beim Marktanteil auf unter 50 Prozent und vor allem OPPO und Huawei können mit ihren faltbaren Smartphones punkten und Marktanteile von über 20 Prozent im Bereich der faltbaren Handys erobern. Samsung plant allerdings den Start der eigenen Modelle bereits in einigen Wochen, so dass die Verkaufszahlen hier durchaus wieder nach oben gehen könnten. Allerdings müssen auch die neuen Galaxy Z Flip5 und Fold5 erst zeigen, dass sie gut bei den Kunden ankommen. Ein Selbstläufer wie in den letzten Jahren, scheint es in 2023 nicht zu werden.