Samsung Galaxy A03s und A04s – Anleitung und Handbuch in Deutsch – Die Galaxy A0x Serie beinhaltet mit die günstigsten Samsung-Modelle, die man derzeit auf dem Markt bekommen kann und das gilt auch für das Samsung Galaxy A03s und das Samsung Galaxy A04s als Nachfolger. Beide Smartphones setzen aber trotz des günstigen Preises auf Android als Benutzeroberfläche und daher sollten Verbraucher mit den Modellen keine größeren Probleme haben, denn viele Benutzer kennen Android bereits von anderen Modellen und generell ist das Betriebssystem sehr einfach aufgebaut.

Einige spezielle Funktionen sind aber dennoch gar nicht so einfach zu finden und daher kann es sich lohnen, auch eine Anleitung zu den Modellen zu haben um bei eventuellen Fragen und Problemen in einem Handbuch nachschauen zu können.

Samsung Galaxy A03s und A04s – Anleitung und Handbuch in Deutsch

Leider liegt weder beim Galaxy A04s noch beim Galaxy A03s eine Anleitung beim Kauf bei und auch generell bietet Samsung für beide Modelle keine gedruckten Anleitungen mehr an. Das hat das Unternehmen bereits in den letzten Jahren so eingeführt und wird es wohl auch weiter so handhaben. Stattdessen gibt es das Benutzerhandbuch für beide Smartphones online zum kostenlosen Download. Man kann die jeweiligen Dokumente direkt hier als PDF-Datei herunterladen:

Samsung wird die Anleitungen wohl auch wieder aktualisieren, wenn es neue Android Versionen gibt. Wir werden die Links dann anpassen bzw. die neuen Dokument extra noch mit verlinken. Darüber hinaus bietet Samsung einen Online-Bereich mit Hinweise zu wichtigen Fragen. Einige Probleme lassen sich auch dort bereits einfach lösen.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

