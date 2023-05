Samsung Galaxy A54 ohne Vertrag – Die Samsung Galaxy A54 sind ursprünglich zum Preis von 489 Euro bzw. 539 Euro (je nach Speichervariante) gestartet. Damit lagen sie etwas über den Preisen aus dem Vorjahr. Samsung hat also die Modelle der Mittelklasse etwas teurer gemacht, aber generell bekommt man das Galaxy A54 in einem Preisbereich, in dem man es auch noch ohne Vertrag laufen kann. Dennoch gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Angeboten mit Vertrag zum Galaxy A54. Wem der Kaufpreis also noch zu hoch ist, kann auf diese Angebote zurück greifen. Dazu findet man auch weiterhin die Vorgängermodelle wie beispielsweise das Galaxy A53 ohne Vertrag zu etwas günstigeren Konditionen.

Mittlerweile sind die Preise auch etwas abgesunken und es gibt Deals und Aktionen rund um das Galaxy A54, so dass der Einstieg ohne Vertrag deutlich billiger geworden ist. Die aktuellen Preise und Deals haben wir hier im Artikel zusammengestellt.

TIPP: Die Galaxy A-Serie eignet sich gut für Normalnutzer, die dann vielleicht auch nicht so regelmäßig surfen. Daher sind Prepaid Allnet Flat oder auch kostenlose Sim durchaus eine gute Kombination für die Smartphones, man sollte aber immer auf ausreichend Datenvolumen achten, 10 GB Allnet Flat oder auch 20 GB Flat sind teilweise schon zu guten Preisen zu den Modellen zu bekommen. Unbegrenztes Datenvolumen ist dagegen meistens überdimensioniert.

Samsung Galaxy A54 ohne Vertrag

18.05.2023 – Die Preise für das Galaxy A54 ohne Handyvertrag und Tarif sind mittlerweile bei unter 400 Euro angekommen. Bei Amazon findet man die Modelle beim billigsten Händler bei nur noch 397 Euro. Damit liegen die Smartphones inzwischen in einem recht angenehmen Preisbereich.

Welche Sim Karte nutzen die Galaxy A54?

Das Samsung Galaxy A54 nutzt bei den normalen Sim Karten die gleiche Technik wie der Vorgänger. Es gibt eine Dual Sim Slot für zwei Nano-Simkarten und diese werden mittlerweile von allen Anbieter in Deutschland unterstützt. Beim Wechsel von einem älteren Gerät auf das Galaxy A54 muss man sich daher nicht groß umstellen und kann in der Regel die gleichen Sim Karten weiter nutzen.

Die größte Neuerung beim Galaxy A54 ist aber die verbaute eSIM. Zum ersten Mal setzt Samsung diese Technik in der Mittelklassen ein und damit wird auch Druck auf die Konkurrenz aufgebaut, dies ebenso umzusetzen. Man kann dabei alle eSIM Anbieter in Deutschland mit dem Galaxy A54 zusammen nutzen. Allerdings ist nur eine Single eSIM verbaut – man kann also maximal einen Tarif aktiv per eSIM nutzen, für einen weiteren Tarif muss man dann immer eine Plastik Sim Karte nutzen.

Der Sim Slot des Samsung Galaxy A54 wird daneben auch für SD Karte genutzt. Man hat daher nur ein eingeschränktes Dual Sim bei den Modellen und muss sich entscheiden, ob man eine zweite Plastik Sim Karte nutzt oder aber eine SD Karte als Speichererweiterung extra.

Samsung Galaxy A54 mit eSIM

Lohnt sich 5G bei den Galaxy A54?

Das Samsung Galaxy A54 unterstützt alle 5G Netze in Deutschland und kann daher – wenn die Voraussetzungen passen – ohne Probleme auch im 5G betrieben werden. Für die Nutzung sollte man dabei auf diese beiden Punkte achten:

Der Handyvertrag zum Samsung Galaxy A54 sollte bereits 5G unterstützen und dies als Leistung anbieten. Das ist leider nach wie vor nicht bei allen Anbietern in Deutschland der Fall. Vor allem im Discountbereich finden sich noch viele reinen LTE Tarife und dann hat natürlich auch das Galaxy A54 keinen Zugriff auf 5G. Mehr dazu: 5G Prepaid

Das Mobilfunk-Netz muss vor Ort auch bereits mit 5G ausgebaut sein. Das ist nicht bei allen Netzen der Fall. Die Telekom bietet bisher den weitesten 5G Ausbau und ist daher in diesem Bereich am Besten aufgestellt. Vodafone und O2 bauen weiter aus und erreichen auch bereits viele Millionen Nutzer, haben aber noch mehr Bereich ohne 5G als die Telekom. Generell sollte man auf der Netzausbaukarte des Wunschanbieters prüfen, ob man bereits vor Ort 5G hat – nur dann lohnt sich auch ein passender Handyvertrag.

Sollten die Voraussetzungen nicht passenden, kann man das Samsung Galaxy A54 mit dem Vertrag natürlich dennoch auch mobil im Internet nutzen – dann eben nur mit LTE Speed.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Kann man eSIM mit den Galaxy A54 Smartphones nutzen?

Wie oben bereits angedeutet ist das Samsung Galaxy A54 ein Durchbruch in Sachen eSIM, denn bei diesem Modellen setzt Samsung zum ersten Mal die eSIM Technik bei einem Smartphone der Mittelklasse ein. Sonst gab es eSIM nur bei Modellen der Galaxy S-Reihe und den Fold Smartphones von Samsung.

Die Galaxy A54 können dabei alle eSIM Angebote auf dem Markt nutzen, auch die Prepaid eSIM Anbieter sind für die Smartphones eine Alternative.

Samsung Galaxy A54 mit eSIM

Für die Nutzung der eSIM muss man im Galaxy A54 keine weiteren Einstellungen vornehmen. Einige Anbieter pushen die Tarife direkt auf den Modelle, andere bieten einen QR Code an, mit dem man die Tarifdaten direkt auf die eSIM laden kann. Danach lässt sich das Samsung Galaxy A54 problemlos mit Vertrag per eSIM nutzen.

