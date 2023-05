Google Pixel 7a: Kamera fast auf dem Niveau der normalen Pixel 7 – Die Kamera des neuen Google Pixel 7a wurde im DXOmark Test geprüft und die Modelle konnten dabei auf insgesamt 133 Punkte kommt. Das reicht im globalen Vergleich für den Platz 27 und damit für ein durchaus gutes Ergebnis für die technisch etwas abgespeckten Version der Pixel Modelle. Zum Vergleich: die Galaxy S23 Serie und auch das Galaxy S23 pro liegen ebenfalls im Bereich von 130 bis 133 Punkten.

Bei DXOmarkt schreibt man zu den Stärken der Modelle:

Gut geeignetes Telefon für Porträt- und Landschaftsfotografie.

Gute Farbwiedergabe des Displays in jedem Anwendungsfall und bei allen Lichtverhältnissen

Reibungslose Display-Interaktionen beim Spielen von Videospielen und beim Scrollen im Internet.

Der Unterschied zu den normalen Pixel 7 Modelle fällt dabei auch gar nicht so groß aus. Das Pixel 7 liegt bei 137 Punkten und das Pixel 7 pro bei 140 Punkten im Kamera-Test. Beide Modelle machen also etwas bessere Aufnahmen als das neue Pixel 7a, der Unterschied fällt aber eher gering aus. Wer zum Pixel 7a greift, bekommt also trotz des günstigeren Preises eine Kamera fast auf Augenhöhe mit den normalen Modellen.