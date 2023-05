Niedrige Verkaufszahlen bei Smartphones bis Ende 2023 erwartet – Seit etwa einem Jahr liegen die Verkaufszahlen im Smartphone Bereich niedriger als erwartet und deutlich unter den Zahlen der letzten Jahr. Die neusten Zahlen für 2023 gehen sogar davon aus, dass die Verkäufe deutlich eingebrochen sind und auf einen Niveau von vor 10 Jahr stagnieren. Aktuell scheinen die Unternehmen auch nicht damit zu rechnen, dass sich die Verkaufszahlen 2023 wieder deutlich erholen werden. Stattdessen werden sie wohl in etwa auf dem niedrigen Niveau des letzten Jahres stagnieren wie Analyst Kuo in seinem Bericht zusammenfasst.

Ming-Chi Kuo schreibt dazu:

Es wird nun allgemein davon ausgegangen, dass Android-Smartphone-Marken im zweiten Halbjahr 2023 den Höhepunkt der Saisonalität verpassen werden. Infolgedessen kann Novateks Android-Marktanteilsgewinn die schwache Smartphone-Nachfrage in diesem Jahr möglicherweise nicht ausgleichen.

Die Unternehmen gehen daher wohl nicht davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr eine starke Erholung bringen können. Bereits im letzten Jahr war dieses Geschäft im Smartphone Bereich kaum ausgeprägt gewesen und das könnte auch in diesem Jahr wieder so zu sehen sein. Bessere Zahlen erwarten die meisten Experten daher erst wieder für 2024 und die folgenden Jahre. Das wird sicher aber auch davon abhängen, wie sich insgesamt das wirtschaftliche Umfeld und die Inflation entwickelt.

Samsung beispielwiese hofft auf einen Erholung der Wirtschaft und dann auf eine steigende Nachfrage im Premium-Smartphone Bereich. Das Unternehmen schreibt dazu in seinem Ausblick für dieses Jahr:

In der zweiten Jahreshälfte wird erwartet, dass der Smartphone-Markt angesichts der Anzeichen einer Erholung der Weltwirtschaft sowohl volumen- als auch wertmäßig zunehmen wird. Daher rechnet MX Business mit einer besonders starken Nachfrage im Premiumsegment. The MX Business wird seine neuen faltbaren Telefone mit verbessertem Benutzererlebnis vorstellen und damit die Führungsposition von Samsung in dieser Kategorie weiter festigen. Für die Serien Galaxy S23 und Galaxy A wird MX eng mit Partnern zusammenarbeiten und auf die Region zugeschnittene Vertriebsprogramme für Kunden umsetzen. Darüber hinaus wird das MX Business die Wettbewerbsfähigkeit seiner Tablets und Wearables stärken und das Premium-Ökosystem-Erlebnis inmitten eines voraussichtlich stagnierenden Marktes hervorheben, der auf ein deutliches Wachstum während der Pandemie folgt.

