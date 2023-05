Samsung Galaxy A24: diese Sim wird benötigt und so legt man sie ein -Die Samsung Galaxy A24 sind die Einsteiger-Modelle in die Mittelklasse und erweitern die Galaxy A14 Modelle mit etwas besserer Technik (und auch einen etwas höheren Preis). Leider fehlen aber beim Galaxy A24 dennoch einige Funktionen, die man von den teureren Modellen kennt. Das Samsung Galaxy A54 setzt beispielsweise bereits auf eSIM. Das gibt es beim Galaxy A24 bisher nicht. Man kann mit den Smartphones daher immer nur Plastik Sim Karten nutzen und die Tarife nicht direkt auf die Modelle laden.

Samsung Galaxy A24: diese Sim wird benötigt und so legt man sie ein

Die Samsung Galaxy A24 nutzen für den Mobilfunk immer Nano-Simkarten und in den Dual Sim Modelle (in Deutschland die Regel) sind es dann immer zwei Nano Sim Karten. Das sollte mittlerweile auch kein Problem sein, denn alle Anbieter setzen auf Blister, in denen alle Kartengrößen verfügbar sind und es daher auch Nano-Sim direkt mit gibt. Das Einlegen funktioniert wie folgt:

Galaxy A24 Sim @Samsung

Samsung gibt noch folgende Hinweise für die Nutzung der Sim Karte beim Samsung Galaxy A24:

Verwenden Sie ausschließlich eine Nano-SIM-Karte.

Achten Sie darauf, die SIM- oder USIM-Karte nicht zu verlieren oder anderen zu überlassen. Samsung ist es nicht

haftet für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten entstehen.

haftet für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten entstehen. Stellen Sie sicher, dass der Auswurfstift senkrecht zum Loch steht. Ansonsten das Gerät

kann beschädigt sein.

kann beschädigt sein. Wenn die Karte nicht fest im Fach sitzt, kann die SIM-Karte herausfallen oder herausfallen

das Tablett.

das Tablett. Wenn Sie das Fach in Ihr Gerät einsetzen, während das Fach nass ist, kann es sein, dass Ihr Gerät nass wird

beschädigt. Stellen Sie immer sicher, dass das Tablett trocken ist.

beschädigt. Stellen Sie immer sicher, dass das Tablett trocken ist. Setzen Sie das Fach vollständig in den Fachschlitz ein, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in Ihr Gerät eindringt

Über den Sim Karten Slot legt man auch die MicroSD Karte beim Samsung Galaxy S24 ein. Dabei setzt Samsung auf eine echte Dual Sim Lösung: man kann also sowohl die SD Karte als auch 2 weitere Sim Karten nutzen. Es lassen sich so 3 Karten gleichzeitig einlegen und auch nutzen.

Galaxy A24 microSD Karte @Samsung

Weitere Artikel zum Samsung Galaxy A24