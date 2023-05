Xiaomi Pad 6 offiziell angekündigt – Xiaomi hat das neuste Tablet offiziell angekündigt und damit gibt es nun bereits einen Blick auf die Technik der neuen Geräte. Als Software setzt das Xiaomi Pad 6 dabei auf MIUI 14 und dazu kann man die Geräte mit dem Smart Pen und der Pad 6 Tastatur erweitern.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Technik der neuen Modelle:

Das Xiaomi Pad 6 zeichnet sich gegenüber der Vorgängerversion durch ein dünneres und leichteres Unibody-Design und ein elegantes Metallfinish aus. Das Gerät wird von der Snapdragon® 870 Mobile Plattform angetrieben und ist mit einem 11″³ LTPS-LCD-Bildschirm mit WQHD+-Auflösung, einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz, 309 ppi, Dolby Vision® und HDR10-Unterstützung ausgestattet. Das Xiaomi Pad 6 verfügt über eine 13MP-Hauptkamera und eine 8MP-Frontkamera und ist mit vier Lautsprechern für immersiven Stereo-Sound dank Dolby Atmos® ausgestattet, das das beste Erlebnis garantiert. Der Akku hat eine Kapazität von 8.840mAh (typ) und bietet bis zu 16 Stunden Videowiedergabe und unterstützt 33W Schnellladung. Darüber hinaus ermöglicht die Unterstützung von USB 3.2 Gen 1 mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps⁴ und 4K-Videoausgabe mit 60fps über die DP-Schnittstelle ein noch einfacheres und schnelleres Übertragen von Dateien auf den Laptop.

Bisher gibt es noch keinen Termin für den Start in Europa und auch noch keinen Preis für die Modelle. Xiaomi schreibt lediglich vage: “Das Xiaomi Pad 6 wird auf dem europäischen Markt in drei Farbvarianten erhältlich sein – Champagner, Gravity Gray und Mist Blue. Preise und Verfügbarkeit werden bei Verkaufsbeginn bekannt gegeben.” Man kann aber davon ausgehen, dass es sich beim Pad 6 wieder um ein eher günstiges Tablet handeln wird. Der Vorgänger lag im Preisbereich von unter 300 Euro – das ist in etwa auch wieder beim Xiaomi Pad 6 zu erwarten.