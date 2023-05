Vodafone Callya Freikarte wieder verfügbar – Die Vodafone Freikarte war in den letzten Wochen nicht direkt bei Vodafone bestellbar gewesen. Hintergrund war ein Cyber-Angriff auf einen Partner, so dass der Bestellprozesse offline genommen werden musste. Seit heute sind die Callya Sim Karten aber wieder online und man kann alle Tarife wieder bestellen.

Dazu gibt es zum Neustart der Tarife auch eine Sonderaktion. Neukunden erhalten d6 Monate lang doppeltes Datenvolumen, wenn sie eine der Prepaid Flat von Callya bestellen. Im besten Fall sind so (über Callya Digital) bis zu 30 GB Datenvolumen pro Monat möglich.

Aktionszeitraum: 25.05.2023 – 20.06.2023

6 Monate lang Doppeltes Datenvolumen

Für Neukund:innen

Aktionstarife: CallYa Start, CallYa Flat S, CallYa Flat M, CallYa Digital

Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Kostenloses 5G bei der Vodafone Freikarte

Mittlerweile unterstützen die Vodafone Freikarten VoLTE sowie WLAN Calls und inzwischen bietet das Unternehmen für die Freikarte auch 5G an. Für die Nutzung von 5G benötigt man aber neben der 5G Tarifoption auch einen 5G Netzausbau in der eigenen Region als auch ein 5G-fähiges Handy. Mittlerweile sind aber viele neue Smartphones (auch im Bereich der Mittelklasse) dazu fähig. Es kann aber dennoch nicht schaden zu prüfen, ob das eigene Smartphone diese Technik bereits beherrscht oder ob man eventuell ein neues Gerät braucht (was dann natürlich auch wieder Kosten verursacht). Ob Vodafone am eigenen Standort bereits 5G anbietet, kann man am besten über die Netzausbaukarte von Vodafone abfragen. Sollte eine der Voraussetzungen nicht zutreffen, nutzen die Prepaid Sim einfach das 4G/LTE Netz von Vodafone, man hat dann also dennoch mobiles Internet. Mehr dazu: 5G Prepaid Karten

Telefonieren über 5G ist bei Vodafone bisher aber nicht möglich. Vo5G bzw. VoNR steht aktuell nicht zur Verfügung.

Zum Netzausbau schreibt Vodafone selbst:

Auch beim Netzausbau im Mobilfunk drückt Vodafone aufs Tempo: Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Mobilfunk-Netze zuvor und doppelt so schnell wie ursprünglich geplant. 5G von Vodafone erreicht rund 45 Millionen Menschen in Deutschland – in der Stadt und auf dem Land. Und das schon vielerorts dank der modernen Standalone-Technologie nicht nur mit hohen Bandbreiten, sondern auch mit Reaktionszeiten, die so schnell sind wie das menschliche Nervensystem. Bis 2023 wird Vodafone mehr als 60 Millionen Menschen mit 5G zuhause erreichen. Für alle Nutzer ist dann auch direkt die moderne 5G-Standalone-Variante verfügbar, also ein 5G-Netz mit allen Vorteilen.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

