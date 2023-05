Testsieger bei den Smartwatch: Apple Watch 8 knapp vorn – Die Stiftung Warentest hat sich die Smartwatches und Fitness-Armbänder auf dem Markt genauer angeschaut und es gibt dabei einen Testsieger. Die Apple Watch Series 8 schnitt bei den Testern am besten ab und konnte im Juni-Heft 2023 weiterhin den ersten Platz mit der besten Punktzahl belegen. Die Watch 8 von Apple kommt auf insgesamt eine Testnote von 1,6 (GUT) und liegt damit knapp vor der Apple Watch SE (Note 1,7) und der Garmin Watch Venu 2 Plus (Note 1,7). Die Apple Watch Ultra schafft es nur auf eine Testnote von 1,8.

Bei der normalen Apple Watch 8 überzeugte die Tester dabei das Gesamtpaket. Im Heft heißt es zur Bewertung:

Testsieger: Knapp beste (Smartwatch) ist die Apple Watch 8 (535 Euro), sie ist sowohl in Fitnessfunktionen als auch in Kommunikation sehr gut. Einzige gute Fitness Tracker ist Garmin Vivosmart (131 Euro). Preistipp: Die günstigste gute Smartwatch ist die Amazfit GTS 4 (195 Euro) Ein echtes Schnäppchen ist die 2022 getestete, weiterhin erhältliche Huawei Watch Fit 2 Active Edition (128 Euro).

Kritik an der Apple Watch 8 (aber auch an den anderen neueren Apple Watch Modellen) gab es vor allem beim Akku. Die Laufzeiten der Modelle bekamen nur die Note 3 und damit ein befriedigend. Schlechter viel nur der Datenschutz aus. Beide Punkten gingen allerdings nur mit 10 Prozent (Akku) und 5 Prozent (Datenschutz) in die Wertung ein und konnte daher den Testsieg nicht gefährden. Das sparsame Erheben von Nutzerdaten wurde dazu bei der Apple Watch 8 nicht bewertet, weil die Tester die Datenübertragung nicht komplett auslesen konnten. Daher bleibt offen, welche und wie viele Daten Apple bei den Apple Watch Modellen überträgt und speichert. Generell gab es aber bei allen Smartwatch im Test deutliche Mängel in der Datenschutzerklärung.

Weitere Artikel rund um die Apple Watch

Mehr Artikel rund um Apple