Redmi Note 12T pro in China gestartet – Redmi scheint wie Xiaomi dazu über zu gehen, die Modelle mit halbjährlichen Updates durch eine T-Variante auf den Markt zu bringen. In China wurde zumindest nun eine T-Variante der Redmi Note 12 Modelle gestartet. Die Technik wurde beim Redmit 12T pro leicht überarbeitet und auch das Design an einigen Stellen angepasst, wirklich viele Gründe, warum es eine neue Version braucht, sind auf den ersten Blick aber nicht zu erkennen. Man bekommt aber zumindest den Mediatek 8200 Prozessor statt der 6er Serie von Snapdragon. Das dürfte für etwas mehr Power sorgen, wobei die Unterschiede in der Praxis wohl eher gering ausfallen werden. MIUI 14 ist dazu als Betriebssystem mit an Bord, so dass man auf jeden Fall die aktuelle Version der Software für die Smartphones bekommt.

Der Preis für die neuen Modelle liegt umgerechnet bei etwas mehr als 200 Euro, wobei für den globalen Lauch wohl noch ein etwas höherer Preis veranschlagt werden würde. Leider gibt es bisher keine Hinweise, ob ein Start international geplant ist und daher bleibt auch offen, ob Redmi die neuen Note 11T pro auch nach Deutschland bringen wird.

Die technischen Details der neuen Redmit Note 12T pro