Samsung Galaxy A14: welche Sim braucht man und wie legt man sie ein? – Handys sind mittlerweile immer mehr ein mobiles Zugang zum Internet und die Galaxy A14 machen dabei keine Ausnahme. Die Modelle unterstützen in der 5G Version sogar die neuen 5G Netze und damit die deutlich höheren Geschwindigkeiten. Grundllage dafür ist aber (unabhängig von 4G oder 5G) immer, dass es einen Zugang zum jeweiligen Mobilfunk-Netz gibt und dafür ist eine Simkarte mit den Tarifdaten des eigenen Anbieters notwendig. Ohne Sim daher auch kein mobiles Netz und kein mobiles Internet.In diesem Artikel soll es darum gehen, welche Sim Karte in welchem Format man für die Galaxy A14 braucht und wie man diese am besten einlegt.

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

Samsung Galaxy A14: welche Sim braucht man und wie legt man sie ein?

Das Samsung Galaxy A14 verwendet für die Nutzung des Mobilfunks eine Nano-Sim Karte oder bei den Dual Sim Modellen (in Deutschland fast nur zu finden) zwei Nano-Simkarten. Andere Formate werden durch die Modelle nicht unterstützt. Wer also das Samsumg Galaxy A14 nutzen möchte, braucht einen Tarif mit einer Nano-Sim wobei dies mittlerweile alle Anbieter in Deutschland problemlos unterstützen.

Galaxy A14 Sim Karte einlegen:

Galaxy A14 Sim @Samsung

Die deutschen Modelle sind dabei Dual-Sim Geräte und das bedeutet, man kann zwei Nano-Simkarten einlegen und nebeneinander nutzen. Die Galaxy S14 unterstützen dabei echtes Dual Sim – man kann also auch eine SD Karte noch extra nutzen und dennoch zwei Sim Karten einsetzen.

Samsung schreibt selbst zum Thema Dual Sim:

Bei Dual-SIM-Modellen kannst du zwei SIM- oder USIM-Karten einsetzen und so zwei Telefonnummern oder zwei Dienstanbieter mit demselben Gerät verwenden. In bestimmten Gegenden sinkt möglicherweise die Geschwindigkeit der Datenübertragung, wenn anstatt einer SIM-Karte zwei SIM-Karten im Gerät eingelegt sind

Für die Dual Sim Nutzung benötigt man natürlich auch zwei Tarife/Anbieter.

Unterstützen die Galaxy A14 eSIM?

Samsung hat angefangen, die eSIM Technik auch in die Mittelklasse-Smartphones zu bringen. Das Samsung Galaxy A54 kann beispielsweise schon mit eSIM genutzt werden. Die günstigeren Modelle haben diese Technik leider bisher noch nicht. Das Samsung Galaxy A14 unterstützt daher KEINE eSIM und kann auch nicht direkt nachgerüstet werden. Man muss also immer eine phyisches Sim Karte mit den Smartphones nutzen.

Video: Viele Kritik an Galaxy A14

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A14

Weitere Artikel rund um Samsung