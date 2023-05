Samsung Galaxy A14: Gibt es eine MicroSD Speichererweiterung? – Die Samsung Galaxy A14 werden trotz des günstigen Preises mit 128 GB internen Speicher ausgerüstet und das sollte für die meisten Nutzer ausreichend Speicher sein. Wer viele Fotos und Videos macht, kommt aber dennoch unter Umständen an die Grenze des Speichers und daher ist die Frage, ob sich bei den Modellen der Galaxy A14 Serie der Speicher erweitern lässt und ob man daher wie bei den Vorgängern eine MicroSD Karte einlegen kann. Das ist meistens die einfachste Form um mehr Speicherplatz zu bekommen, wenn man nicht auf die Cloud-Dienste von Samsung und Google zurück greifen will.

Samsung Galaxy A14: Gibt es eine MicroSD Speichererweiterung?

Die gute Nachricht: Die Samsung Galaxy A14 unterstützen die Speichererweiterung per MicroSD Karte und können über alle herkömmlichen Karten in diesem Format mit bis zu einem Terabyte zusätzlichem Speicherplatz versorgt werden. Das ist leider gar nicht mehr so selbstverständlich, denn Samsung hat diese Option bei den Topmodelle der Galaxy S23 Serie mittlerweile entfernt. Bei den Einsteiger-Modellen kann man aber den Speicher noch problemlos erweitern:

Galaxy A14 MicroSD @Samsung

Der Slot für die MicroSD Karte bietet dazu noch Platz für die zwei Sim Karten und daher gibt es hier die Möglichkeit, sowohl die Speichererweiterung als auch zwei Sim Karten gleichzeitig zu nutzen. Man muss also nicht auf eine Sim verzichten, wenn man mehr Speicherplatz braucht.

Samsung schreibt als weitere Hinweise zur SD Karte bei den Galaxy A14 Modellen:

Verwende nur eine microSD-Karte.

Manche SD-Karten sind mit dem Gerät nicht vollständig kompatibel. Die Verwendung einer

inkompatiblen SD-Karte kann das Gerät, die SD-Karte und die auf der Karte gespeicherten Daten

beschädigen.

inkompatiblen SD-Karte kann das Gerät, die SD-Karte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Achte darauf, dass du die SD-Karte mit der richtigen Seite nach oben weisend einsetzt.

Stecke das Steckplatzwerkzeug unbedingt senkrecht in die Öffnung. Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

Wenn du den Kartenhalter aus dem Gerät nimmst, wird die mobile Datenverbindung deaktiviert.

Falls die SD-Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sie sich aus dem Kartenhalter lösen oder

herausfallen.

herausfallen. Wenn du einen feuchten Kartenhalter in das Gerät einsetzt, kann es beschädigt werden. Achte immer darauf, dass der Kartenhalter trocken ist.

Schiebe den Kartenhalter vollständig in den Karteneinschub, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

Das Gerät unterstützt die FAT- und exFAT-Dateisysteme für SD-Karten. Wenn du eine Karte einsetzt, die mit einem anderen Dateisystem formatiert wurde, fordert das Gerät dich zur Neuformatierung der Karte auf oder erkennt sie nicht. Damit du die SD-Karte verwenden kannst, muss sie formatiert werden. Falls die Speicherkarte nicht in deinem Gerät formatiert werden kann oder das Gerät die SD-Karte nicht erkennt, wende dich an den Hersteller der SD-Karte, ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der SD-Karte.

Wenn du eine SD-Karte in das Gerät einsetzt, erscheint das Dateiverzeichnis der SD-Karte im Ordner Eigene Dateien → SD-Karte

Video: So funktioniert die Ersteinrichtung beim Samsung Galaxy A14

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A14

Weitere Artikel rund um Samsung