Samsung Galaxy A14 einschalten und ausschalten – Die Samsung Galaxy A14 sind als Einsteiger-Modelle konzipiert und richten sich daher an Nutzer, die entweder auf den Preis schauen und nicht so viel für ein Handy ausgeben möchten oder aber auf Einsteiger, die ein einfaches Handy für den Anfang suchen und daher weniger auf die beste Technik am Markt wert legen. Generell setzt Samsung daher auch eine eine einfache Bedienung und das bedeutet auch, dass sich die Modelle im besten Fall sehr einfach ausschalten und auch wieder einschalten lassen.

Samsung Galaxy A14 einschalten und ausschalten

Samsung hat für die Aktivierung der Galaxy A14 einen festen Button verbaut. Dieser hat mittlerweile auch noch einigen zusätzliche Funktionen bekommen, aber generell dient der einzelne Button an der rechten Seite der Smartphones dazu, dass Samsung Galaxy A14 einzuschalten oder auch wieder auszuschalten.

Um Fehler bei der Bedienung auszuschließen, reagiert der Button aber nicht auf ein schnelles Drücken. Auf diese Weise soll verhinder werden, dass man die Geräte versehntlich abschalten, wenn man nur kurz auf diesen Button kommt. Stattdessen muss der Knopf sowohl zum Einschalten als auch zum Ausschalten der Modelle länger gedrückt werden bzw. kommt man bei angeschalteten Galaxy A14 erst noch in ein weiteres Auswahlmenü, mit dem man dann die Geräte deaktivieren kann.

Galaxy A14 einschalten ausschalten @Samsung

Sollte das Galaxy A14 generell nicht mehr reagieren, kann man versuchen, den Neustart zu erzwingen. Dies funktioniert über eine Tastenkombination. Samsung schreibt selbst dazu:

Wenn das Gerät nicht reagiert, halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Danach sollten die Modelle neu starten.

Video: Das Galaxy A14 im Überblick

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

