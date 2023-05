iPhone 14 sind die meist verkauften Smartphones im ersten Quartal 2023 – Die generellen Verkaufszahlen im Smartphone Bereich sehen auch im ersten Quartal 2023 nicht gut aus, aber bei Canalys hat man sich die Topmodelle angeschaut und konnte dort ein Wachstum verzeichnen. Insgesamt lagen die Verkaufszahlen bei Smartphones über 500 Dollar fast 5 Prozent über den Zahlen des Vorjahres. Das ist bemerkenswert in einem Markt, der generell eher schwächelt.

Besonders punkten kann dabei wieder Apple. Das Unternehmen belegt mit den Modellen der iPhone 14 Serie die ersten 3 Plätze im globalen Ranking bei den Verkaufszahlen der Topmodelle über 500 Dollar. Der Abstand zu den besten Modellen der Konkurrenz ist dabei deutlich und vor allem die Pro-Serie liegt dabei stark in der Gunst der Kunden. Samsung schafft mit dem Galaxy S23 Ultra den besten Platz unter den anderen Herstellern und kommt auf Platz 5 im globalen Ranking. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil die Modelle erst Mitte des 1. Quartals 2023 auf den Markt gekommen sind und daher weniger Zeit für die Verkäufe blieb.

Quelle @ Canalys

Generell dominieren aber weiter Apple und Samsung die weltweiten Verkäufe im Bereich der Premium-Smartphones und andere Hersteller haben weiter große Schwierigkeiten, bei den Topmodellen mitzuhalten. Für Xiaomi, OPPO und Huawei reicht es daher im ersten Quartal 2023 nicht für einen Platz unter den Top10 der bestverkauften Smartphones über 500 Dollar, sondern man findet die Geräte dieser Hersteller erst ab Platz 13, 14 und noch weiter hinten. Der Abstand zu Apple und Samsung ist auch in der Quantität entsprechen groß – Xiaomi 13 und Huawei Mate 50 schaffen zusammen weniger Verkäufe als das Galaxy S23 alleine. Allerdings hat Xiaomi auch keine neue Technik in diesem Quartal auf den Markt gebracht, daher könnten sich die Zahlen mit dem Start neuer Top-Smartphones in den kommenden Quartalen etwas ändern.

Weitere Artikel rund um iPhone 14 und iPhone 14 pro