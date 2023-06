Samsung Galaxy S23 ultra: so teuer ist die Produktion – Das Samsung Galaxy S23 ultra kostet derzeit ohne Vertrag etwa 1.300 Euro und ist damit einer der teuersten Smartphones, die man derzeit bei Samsung kaufen kann. In der Produktion sind die Modelle aber ntürlich deutlich billiger. Bei Counterpoint hat man die Materialkosten (BoM) zusammengerechnet und kommt auf einen Wert von etwa 469 US Dollar. Davon gehen etwa zwei Drittel an Snapdragon und an Samsung. Die neue 200 MP Kamera und das gesamte Kamera-Setup sind im Vergleich gar nicht so teuer und machen nur etwa 14 Prozent der Materialkosten aus.

Bei Counterpoint schreibt man selbst zur Kostenverteilung:

Der Anteil von Qualcomm am S23 Ultra ist auf ein Allzeithoch gestiegen, nachdem das Unternehmen Design-Wins für den Fingerabdrucksensor-IC, wichtige Energieverwaltungs-ICs, Audio-Codec, HF-Leistungsverstärker, Wi-Fi + Bluetooth, GPS und Sub-6-GHz-Transceiver erzielt hat. Samsung ist der zweitgrößte Nutznießer. Es ist exklusiver Lieferant des 256 GB NAND-Flash und des 6,8-Zoll-AMOLED-Displays für das S23 Ultra. Das Display kann eine Spitzenhelligkeit von 1750 Nits aushalten und verfügt über eine Auflösung von 1440 x 3088 Pixeln, sodass Benutzer Bilder und Videos in scharfen Details betrachten können. Das 120-Hz-LTPO-Panel unterstützt auch die adaptive Bildwiederholfrequenz. Im Kamera-Subsystem teilen sich Samsung (SEMCO) und Sony die Design-Wins. Samsung bietet die 200-MP-Weitwinkelkamera (S5KHP2) und die 12-MP-Selfie-Kamera (S5K3LU) an, während Sony die Sensoren 12MP Ultrawide (IMX564), 10MP Telephoto und Periscope Telephoto (IMX754) anbietet.

Unter dem Strich bleibt dennoch ein ordentlicher Gewinn für Samsung. Das Unternehmen verdient gut an den Galaxy S23 ultra und die Smartphones sind aktuell auch die best verkauften Topmodelle bei Samsung.

