Samsung Galaxy A04 und A04s – Alles rund und Sim und eSIM – Für die Nutzung von Samsung Galaxy A04 und A04s ist eine Simkarte meistens Voraussetzung, denn viele Funktionen wie Anrufe und mobiles Internet funktionieren nur dann, wenn eine Simkarte eingelegt ist (oder man zumindest WLAN hat). Daher gehört es meist zu den ersten Schritten, in den Modellen eine Simkarte einzulegen und diese einzurichten, damit man die Geräte komplett nutzen kann.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, welche Sim Karten man sowohl für die Samsung Galaxy A04s als auch für die Samsung Galaxy A04 benötigt und was es bei der Nutzung sonst nicht zu beachten gilt.

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

Die Samsung Galaxy A04 und Galaxy A04s nutzen für die Verbindung zum Mobilfunk-Netz Nano-Sim Karten. Dabei können in den Dual-Sim Modellen gleich zwei dieser Handykarten eingelegt werden. Andere Größen von Sim Karten werden nicht unterstützt. Man braucht also immer ein Tarif mit einer Nanosimkarte. Das ist aber an sich kein größeres Problem, denn alle Anbieter haben mittlerweile diese Größe standardmäßig im Angebot (Dreifachblister mit allen drei Größen).

Galaxy A04s Sim Karte

Im Bereich eSIM gibt es leider keine guten Nachrichten: Weder Galaxy A04s noch das Galaxy A04 unterstützen eSIM. Man kann also keine Tarife direkt auf die Modelle laden. Für den Betrieb wird dann immer eine Plastik Sim im Nano Format benötigt. Auch das ist aber an sich kein größeres Problem, denn alle Anbieter haben neben eSIM auch noch physische Simkarten im Angebot. Die Galaxy A04 und A04s sind daher mit allen Tarifen nutzbar.

Video: Das billigste Galaxy Smartphone: Samsung Galaxy A04s

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

