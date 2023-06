Samsung Galaxy A14 – IMEI Nummer herausfinden und nutzen

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: Vorstellung am 24. Oktober – Qualcomm soll in diesem Jahr den Start der neuen Topprozessoren vorziehen und mehr als einen Monat früher mit den neuen SoC starten. Im letzten Jahr kamen die Chips Mitte November, in 2023 soll bereits im Oktober der Snapdragon 8 Gen 3 zur Verfügung stehen. UPDATE … Weiterlesen