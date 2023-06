Deals, Deals Deals! Samsung Galaxy A04 und A04s mit und ohne Vertrag – Das Samsung Galaxy A04 und auch das A04s sind bei Samsung die billigsten Smartphones, die man bei den Galaxy-Modellen bekommen kann und werden teilweise bereits für um die 100 Euro Kaufpreis angeboten. Dennoch gibt es natürlich auch bei Galaxy A04 und A04s eine gewissen Preisspanne und je nach Anbieter sind die Modelle mal billiger und auch mal teurer. Mittlerweile gibt es die Galaxy A04s auch in Verbindung mit Handyverträgen und Allnet Flat, so dass man auch die 100 Euro Kaufpreis auf monatliche Raten aufteilen kann, meistens sollte das aber gar nicht notwendig sein. Dennoch lohnt es sich nachzurechnen, ob ein Deal mit dem Galaxy A04 mit Vertrag oder ohne Vertrag die bessere Alternative ist.

In diesem Artikel zeigen wir die aktuellen Preise und Deals rund um Galaxy A04s und Galaxy A04 und auch, was man dabei beachten sollte.

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

05.06.2023 – Samsung Galaxy A04s + Nintendo Switch nur 26,99 Euro im Monat inklusive Allnet Flat im Netz von Telekom/Vodafone nur 26.99 Euro monatlich!

Welche Sim Karte legt man im Galaxy A04s ein?

Sowohl Samsung Galaxy A04 als auch das Galaxy A04s nutzen Nano-Sim Karten und man kann in die Modelle nur diese Größe einlegen. Das ist aber auch nicht wirklich ein Problem, denn mittlerweile bieten alle Anbieter auch diese Kartengröße automatisch mit an. In der Dual Sim Variante der Galaxy A04 Modelle sind dann zwei Nano-Sim verbaut. Auch für die parallele Nutzung von 2 Sim benötigt man also diese Format.

eSIM gibt es leider weder beim Galaxy A04 noch beim Galaxy A04s. Man kann die Modelle daher immer nur mit Plastik Sim nutzen, egal, welchen Anbieter man hat. Dafür gibt es aber echtes Dual Sim. Man kann also zwei Sim Karte einlegen (beide Plasik) und dazu noch eine MicroSD als Speichererweiterung und muss nicht auf eine Sim verzichten, wenn man mehr Speicher braucht.

Galaxy A04s Sim Karte

Gibt es 5G beim Samsung Galaxy A04s?

Samsung verbaut derzeit in immer mehr Modellen auch 5G Modems bzw. nutzt SoC, die diese Technik bereits mitbringen. Beim Galaxy A04 und dem A04s gibt es diese Technik aber bisher noch nicht. Die Smartphones sind reine 4G/LTE Modelle und haben daher keinen Zugriff auf die 5G Netzbereiche (unabhängig vom Netzbetreiber).

Die genutzten Techniken und Bänder beim Galaxy A04s:

4G FDD LTE B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700)

B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) 4G TDD LTE B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500)

B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) UMTS-Band B1 (2.100), B5 (850), B8 (900)

B1 (2.100), B5 (850), B8 (900) GSM-Band GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz

Man kann mit den Galaxy A04s aber dennoch 5G Tarife nutzen, denn diese funktionieren auch im 4G/LTE Bereich. Man hat dann dennoch nur 4G Internet und surft entsprechend langsamer, aber eine Nutzung ist problemlos möglich.

Die technischen Daten der Galaxy A04s

6,5-Zoll, 1600 × 900 (HD+) LCD-Display

164,2 x 75,9 x 9,1 mm, 188 g

2 Kameras auf der Rückseite: eine 13-MP-Hauptkamera und eine 2-MP-Kamera für Tiefenaufnahmen

5-MP-Frontkamera

Prozessor mit 8 Kernen

3 oder 4 GB RAM (je nach Markt)

Interner Speicher 32 GB

microSD-Kartensteckplatz, der Karten bis zu 1 TB lesen kann

5000 mAh-Akku

Android 12

Video: Galaxy A04s – das günstigste Galaxy 2023

