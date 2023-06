OnePlus Fold: Startschuss bereits im August – OnePlus hat derzeit noch kein eigenes faltbares Smartphones im Angebot, aber das soll sich dieses Jahr ändern. Leaker Yogesg Brar hat dazu auch einen passenden Termin geleakt und nach seinen Angaben werden die Smartphones wohl bereits im August starten. Pricebaba schreibt zum Termin:

Brar gab bekannt, dass das OnePlus Fold in der ersten Augusthälfte angekündigt werden soll und die Einführungsveranstaltung in New York stattfinden soll. Das Gerät wird weltweit eingeführt und umfasst Märkte wie die Vereinigten Staaten und Indien. Obwohl der Tippgeber zuvor umfangreiche Informationen zu den Spezifikationen und dem Design des OnePlus Fold bereitgestellt hat, enthält das heutige Leak keine neuen Details zu diesen Aspekten des Geräts.