One UI 5 Beta für Galaxy Watch 4 und 5 gestartet – Wer eine neuere Galaxy Watch von Samsung besitzt kann mittlerweile unter Umständen bereits am Beta Programm für One UI 5 teilnehmen. Samsung hat eine entsprechende Version zur Verfügung gestellt und über die Members App kann man bereits zur neuen Version als Beta Test wechseln. Aktuell scheinen aber nur Verbraucher aus Südkorea und den USA die Möglichkeit zu haben, aber Beta Test teilzunehmen, es spricht aber einiges dafür, dass auch andere Länder bald Testmöglickeiten bekommen werden.

Bei Sammobile heißt es zu dem Thema:

Gute Nachrichten für Besitzer einer Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5! Samsung hat offiziell das Betaprogramm für One UI 5 Watch gestartet, mit dem Sie das Update auf Ihrer Smartwatch Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 oder Galaxy Watch 5 Pro ausprobieren können. Wie bei One UI-Betaprogrammen für Galaxy-Smartphones müssen Sie sich über die Samsung Members-App für die One UI 5 Watch-Beta anmelden, bevor Sie das erste Beta-Update herunterladen können. Wenn Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, öffnen Sie die Samsung Members-App und Sie sollten ein Banner für das One UI Watch Beta-Programm sehen, auf das Sie tippen und dann den Anweisungen zur Anmeldung folgen können.

Die Beta Version ist allerdings nach wie vor nur eine Testversion des neuen One UI 5 für die Galaxy Watch5 und die Galaxy Watch 5. Man muss daher damit rechnen, dass es durchaus auch noch zu Problemen und Fehlern kommen kann und man sollte daher One Ui 5 für die Uhren wirklich nur zum testen und nicht für den normalen Einsatz nehmen.

