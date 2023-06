Samsung Galaxy S23: Der neue 2x Portrait-Modus im Detail – Mit dem Juni-Update wird es auch eine Verbesserung bei den Aufnahmen im Portrait-Modus geben. Konkret sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen, den 2x Zoom auch in diesem Modus zu nutzen. Auf diese Weise soll die Qualität der Aufnahmen in diesem Bereich deutlich gesteigert werden. Den Unterschied kann man auf einem Vergleich gut erkennen, den Leaker Ice Universe bereits vorab veröffentlich hat.

Bei Samnews24 erklärt man die neue Technik wie folgt:

Bei der betreffenden Funktion handelt es sich um die Möglichkeit, im Porträtmodus in der Kamera-App des Galaxy S23 Ultra eine 2-fache Vergrößerung zu erhalten. Der südkoreanische Technologieriese wird den Sensorzoom nutzen, um 50-MP-Ausschnitte aus dem 200-MP-ISOCELL-HP2-Sensor unter der Hauptlinse des Telefons herauszuholen. Das resultierende 50-MP-Bild wird mithilfe von Pixel-Binning in 12-MP-Aufnahmen umgewandelt. In der Zwischenzeit könnte das Update in einer Größe von 1,5 GB verfügbar sein.