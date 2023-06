ASUS Zenfone 10: Launch am 29. Juni – ASUS hat auf der eigenen Webseite nun auch das Launch Event für das Zenfone 10 angekündigt und in einem großen Banner weist das Unternehmen auf den 29. Juni ab 15 Uhr für den Start der neuen Modelle hin. Das Unternehmen schreibt kurz und knackig dazu:

Das brandneue Zenfone 10 ist fast da! Verfolge den Livestream zum Launch-Event am 29. Juni um 15 Uhr, um mehr über die neuesten Spezifikationen und Preise zu erfahren.

Man kann sich auch bereits für die Benachrichtigungen zum Start der neuen Modelle eintragen:

Wie immer gibt es auf der Webseite aber natürlich noch keine weiteren Details, was genau ASUS an neuer Technik beim Zenfone plant oder welches Design die Kamera haben werden. Man sieht aber zumindest bereits die Vorderseite der Modelle und damit ist klar, dass es sich um ein Display mit Punch-Hole in der linken oberen Ecke handeln wird.