Samsung Galaxy XR Headset wird nicht 2023 kommen – Nachdem Apple das eigenen Vision Pro Headset vorgestellt hat, ist der Druck auf Samsung groß, vergleichbare Technik anbieten zu können. Das Unternehmen hat mit dem Galaxy XR auch bereits ein eigenes Headset in der Entwicklung, allerdings scheint auch Samsung nochmal mehr Zeit zu brauchen, bis diese Technik einsatzfähig ist. Das mag auch an der Konkurrenz durch Apple liegen: durchaus denkbar, dass Samsung die eigene Technik nochmal überdenken musste, als Apple das Vivion Pro vorgestellt hat. Auf jeden Fall soll auch das Samsung Headset 2023 nicht mehr kommen, sondern wohl erst 2024 in die Produktion gehen.

Im Original heißt es dazu:

Nach der kürzlichen Enthüllung von Apple Vision Pro wurde bestätigt, dass eine Neubewertung der Details für das Galaxy XR im Gange ist. Das Display wurde seit 2015 mit einer Auflösung von 2000 PPI entwickelt und wurde nun auf 3000 PPI aktualisiert. Die Produktion von Display-Mustern ist für November geplant

Eine Bestätigung von Samsung dafür gibt es aber bisher noch nicht. Das Unternehmen hat auch noch keine Fahrplan veröffentlicht, wann das eigene Headset verfügbar sein soll.