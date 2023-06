Samsung löst IBM bei den meisten US Patenten ab – In den letzten Jahren war IBM recht stabil das Unternehmen mit dem meisten Patenten in den US. 2022 hat nun zum ersten Mal seit vielen Jahren ein anderes Unternehmen die meisten Patente in diesem Bereich angemeldet. Samsung kommt in 2022 auf 6248 US Patent und damit fast 2000 Patente mehr als IBM. Dazu kommen noch die Patente der Display Sparte von Samsung, das wären dann sogar nochmal 2106 Patente mehr aus der Samsung Unternehmensgruppe.

Die Patente in Zahlen:

Samsung: 6,248

IBM: 4,398

Taiwan Semiconductor: 3,024

Huawei: 2,836 Canon: 2,694

LG: 2,641

Qualcomm: 2,625

Intel: 2,418

Apple: 2,285

Toyota: 2,214

BOE Technology Group: 2,795

Samsung Display: 2,106

Micron Technology: 1,920

Apple ist in dieser Liste im Übrigen recht weit unten mir vertreten und hat auch mehr als als 2000 Patente im letzten Jahr eingereicht, kann aber mit den Spitzenplätzen nicht mithalten.