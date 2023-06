Vodafone: PAYGO wird der neuen Name der Callya Freikarte – Die Callya Freikarte sind nach kurzer Zwangspause mittlerweile problemlos wieder buchbar und Vodafone wird ab 20. Juni einige größere Änderungen durchführen. Vor allem gibt es einen neuen Namen für den Grundtarif. Dieser hieß bisher Callya Classic und wird ab dem 20. Juni als Callya PayGo vermarktet.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den Änderungen:

Zum Beginn des Sommers gibt es ein Portfolio-Update für unsere beliebten CallYa-Tarife. Ab dem 20. Juni 2023 erhalten unsere CallYa Tarife Allnet Flat S, Allnet Flat M, CallYa Digital und Jahrestarif ein erhöhtes Datenvolumen.

Unser CallYa Classic Tarif heißt ab dem 20. Juni PAYGO. Spannend ist außerdem, dass die Datengeschwindigkeit nach Aufbrauchen des Datenvolumens von 32 auf 64 Kbit/s erhöht wird.

Grndsätzlich bleibt die Tarifstruktur der Vodafone Freikarte aber gleich, nur die Konditionen bei den Allnet Flat und dem Jahrestarif werden angepasst und bekommt bis zu 5 GB mehr Datenvolumen im Monat. Vor allem der Callya Digital Tarif wird dabei deutlich aufgewertet (bei gleichem Preis). Grundsätzlich bleiben die Tarife aber Freikarten: man kann die Callya Sim also ohne Kaufpreis, ohne Versandkosten und auch ohne Bereitstellungsentgelt bestellen.

Die neuen Tarife sehen dabei wie folgt aus:

PayGo: 9ct pro Min / SMS

CallYa Start: 4 Gb 4,99€

Allnet Flat S: 4 Gb 3 Gb 9,99€

9,99€ Allnet Flat M: 8 Gb 6 Gb 14,99€

14,99€ CallYa Digital: 20 Gb Gb 15 Gb 20€

20€ CallYa Jahrestarif: 50 Gb 40 Gb 99,99€

99,99€ CallYa Black: Unlimited 79,99€

Den kompletten Tarifüberblick gibt es beispielsweise hier: Freikarte bei Vodafone | kostenlose Sim bei der Vodafone Freikarte

Die höhere Drosselgeschwindigkeit ist an sich nicht der Rede wert: ob 32kBite/s oder 64kbit/s macht keinen großen Unterschied und bedeutet, dass viele Webseiten und Dienste nicht nutzbar sind.

Kostenloses 5G bei der Vodafone Freikarte

Mittlerweile unterstützen die Vodafone Freikarten VoLTE sowie WLAN Calls und inzwischen bietet das Unternehmen für die Freikarte auch 5G an. Für die Nutzung von 5G benötigt man aber neben der 5G Tarifoption auch einen 5G Netzausbau in der eigenen Region als auch ein 5G-fähiges Handy. Mittlerweile sind aber viele neue Smartphones (auch im Bereich der Mittelklasse) dazu fähig. Es kann aber dennoch nicht schaden zu prüfen, ob das eigene Smartphone diese Technik bereits beherrscht oder ob man eventuell ein neues Gerät braucht (was dann natürlich auch wieder Kosten verursacht). Ob Vodafone am eigenen Standort bereits 5G anbietet, kann man am besten über die Netzausbaukarte von Vodafone abfragen. Sollte eine der Voraussetzungen nicht zutreffen, nutzen die Prepaid Sim einfach das 4G/LTE Netz von Vodafone, man hat dann also dennoch mobiles Internet. Mehr dazu: 5G Prepaid Karten

Telefonieren über 5G ist bei Vodafone bisher aber nicht möglich. Vo5G bzw. VoNR steht aktuell nicht zur Verfügung.

Zum Netzausbau schreibt Vodafone selbst:

Auch beim Netzausbau im Mobilfunk drückt Vodafone aufs Tempo: Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Mobilfunk-Netze zuvor und doppelt so schnell wie ursprünglich geplant. 5G von Vodafone erreicht rund 45 Millionen Menschen in Deutschland – in der Stadt und auf dem Land. Und das schon vielerorts dank der modernen Standalone-Technologie nicht nur mit hohen Bandbreiten, sondern auch mit Reaktionszeiten, die so schnell sind wie das menschliche Nervensystem. Bis 2023 wird Vodafone mehr als 60 Millionen Menschen mit 5G zuhause erreichen. Für alle Nutzer ist dann auch direkt die moderne 5G-Standalone-Variante verfügbar, also ein 5G-Netz mit allen Vorteilen.

