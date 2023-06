Verbraucherpreise bei Telekommunikation: nur leichte Inflation im Mai – Die hohen Preissteigerungen sind immer noch ein zentrales Thema und für viele Verbraucher ein Problem. Im Bereich Telekommunikation gab es bisher allerdings keine Inflation. Die Preise waren weitgehend stabil oder sanken sogar leicht ab. Das scheint sich nun aber auch zu ändern, denn im Mail zogen auf bei den Telekommunikationsdienstleistungen die Preise leicht an. Noch liegen die Preissteigerungen aber deutlich unter den Raten in anderen Bereichen und sind allenfalls leichte Anstiege.

Der Bereich Nachrichten und Telekommunikation hatte bisher bei diesem Anstieg eine erfreuliche Ausnahme gebildet. Die Preise bei Tarifen, Flat und Sim Karten liegen weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, aber es gibt im Mai nun erstmals auch einen leicht wahrnehmbaren Anstieg bei den Verbraucherpreisen. Insgesamt stiegen die Preise von einem Index von 99,2 auf 100 – liegen also knapp 1 Prozent höher als im Vormonat. Nimmt man nur die Telekommunikation, liegt der Wert etwas niedriger. Das Bundesamt weist einen Index von 99,4 für den Mai aus. Das ist aber dennoch ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vormonat, denn im April lag der Wert noch bei unter 99. im Vergleich zu anderen Bereichen ist die Telekommunikation damit immer noch extrem gering von den aktuellen Inflationstendenzen betroffen. Die Verbraucherpreise für Flatrates und Mobilfunk-Tarife haben im Mai den Stand von Januar 2022 erreicht – bis dahin gab es sogar ein leichter Absinken der Preise. Die hohen Inflationsraten machen also bisher noch um den Bereich Telekommunikation einen Bogen.

Die etwas höheren Preise betreffen natürlich auch nur Nutzer, die jetzt neue Tarife und Flatrates abschließen. Wer einen Vertrag mit längerer Laufzeit hat, ist davon nicht betroffen, da hier die Konditionen fest vereinbart sind und nicht einfach geändert werden können.

Dazu ist der Anstieg in diesem Bereich nicht generell zu finden. Vor allem die “Drahtgebundene Telekommunikationsdienstleistungen” sind etwas teuer geworden. Die “Drahtlose Telekommunikationsdienstleistungen” – also Flatrates, Tarife und Sim Karten generell – sind auch im Mai 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes weitgehend gleich geblieben. Das betrifft auch die Kosten für den Online-Zugang. Vor allem die Festnetz-Anschlüsse sind also teuer geworden, aber auch in dem Bereich ist der Preisunterschied eher gering. Mobilfunk ist weiter einen sehr erfreuliche Ausnahme bei den hohen Preissteigerungen in anderen Bereichen.

