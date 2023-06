Samsung Galaxy Unpacked-Event 2023: Alle Neuerungen im Bild – Samsung wird zum Unpacked-Event in diesem Jahr wieder viel neue Technik präsentieren und das meiste davon ist bereits geleakt, so dass man sich ein gutes Bild davon machen kann, was genau zum Event erwartet wird. Unklar ist noch, ob Samsung auch ein eigenes Headset vorstellen wird – Bilder davon gibt es zumindest noch keine und wir tippen auch darauf, dass das Headset wohl erst später kommen wird.

Die Neuerungen im Bild

Das Samsung Galaxy Z Fold5 soll eine verbesserte Falttechnik bekommen und etwas dünner werden – wirklich schlank werden aber wohl auch die neusten Modelle nicht werden.

Mit der Galaxy Watch 6 classic kommt die drehbare Lünette als Bedienelement zurück. Im Vergleich zu den älteren Modellen soll die Lünette aber etwas schlanker ausfallen und nicht mehr ganz so dick sein. Allerdings werden nur die Classic-Modelle diese Technik bekommen. Bei den normalen Smartwatches bleibt das Design weitgehend gleich.

Das Samsung Galaxy Z Flip5 bekommt ein größeres Außendisplay und wohl auch eine verbesserte Falttechnik. Aber auch hier gilt: Komplett schließen wird das Modell wohl nicht.

Samsung hat bisher noch kein Datum für das Unpacked Event 2023 veröffentlicht, aber die meisten Experten gehen vom 26. Juli aus, weil in diesem Jahr die Technik etwas eher zur Verfügung stehen soll. Das Event soll in Seoul stattfinden.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung