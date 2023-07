Samsung Galaxy A24: So senkt man den Stromverbrauch und verbessert die Akku-Leistung – Beim Samsung Galaxy A24 hat das Unternehmen einen 5.000 mAh Akku verbaut und dazu gibt es die schnelle Aufladung mit bis zu 25 Watt. Allerdings dauert es auch bei der maximalen Leistung durchaus mehrere Stunden, bis der Akku wieder komplett voll ist. Daher sind viele Nutzer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man den Akku-Verbrauch senken kann, so dass die Galaxy A24 gar nicht so lange Zeit beim Laden verbringen müssen. Generell reicht der Akku der A24 dabei in der Regel für 24 bis 48 Stunden Nutzung, aber natürlich senkt ein häufiger Einsatz die Nutzungsdauer deutlich ab.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man den Strom-Verbrauch beim Samsung Galaxy A24 senken kann und so die Nutzungsdauer der Smartphones verbessert und generell den Akku schont.

Ist der Akku schneller leer, als normalerweise angegeben, kann das viele Ursachen haben. Wer darum weiß, kann sogar die Akkulaufzeit etwas verlängern. Die wichtigsten Gründe sind jedoch ressourcenfressende Apps, extreme Temperaturen und generell die Lebensdauer des Akku.

Das Display als Akku-Problem

Moderne Smartphones haben immer größere Display und das bedeutet auch, dass immer mehr Leistung für das Display verwendet wird. Man kann dies aber eindämmen, in dem man die Helligkeit reduziert und sie so einstellt, dass man noch gut arbeiten kann. Dann sinkt auch der Verbrauch deutlich.

ressourcenfressende Apps

Entleert sich der Akku des Smartphone plötzlich rapide, gilt es zu prüfen, ob nicht vielleicht erst kürzlich eine neue Software installiert wurde oder vielleicht das ein oder andere Update fehlt. Mit neuem Updates einzelner Apps kommen nur neue Verbesserungen der Funktionen hinzu, sondern auch wie die App bspw. mit dem Akkuverbrauch umgeht. Sind Apps besonders schlecht programmiert oder zu sehr auf Datensammlung aus, dann sollten die Apps lieber aus dem Smartphone verbannt werden. Es lohnt ein Blick bei Antivirensoftware-Herstellern, die erstellen gerne einmal Listen mit besonders datenhungrigen Apps.

extreme Temperaturen

Die Entladegeschwindigkeit eines Akkus ist abhängig von der Temperatur, da im Inneren chemische Reaktionen ablaufen. Es gilt der allgemeine Grundsatz: Kälte vermindert die Reaktion, bei Wärme wird diese beschleunigt. Im Sommer sollte man aus diesem Grund das Smartphone nicht in die pralle Sonne legen und im Winter es lieber enger am Körper tragen, damit der Akku mehr Energie speichern kann.

Lebensdauer Akku

Akkus sind heute relativ langlebig. So können Lithium-Ionen-Akku 700 bis 1.000 Ladezyklen überstehen. Doch nach mehreren Jahren intensiver Nutzung ist ein merklicher Verlust an Akkuleistung festzustellen.

Aus welchen Gründen auch immer, sollte der Akku einfach merklich an Leistung verlieren und eine normale Nutzung fast nicht mehr möglich sein und möchte das Smartphone trotzdem behalten werden, dann sollte in Betracht gezogen werden den Akku zu wechseln.

Samsung selbst gibt folgende Schnelltipps um den Akku möglichst lange nutzen zu können:

Deaktivieren Sie nicht benötigte Dienste

Reduzieren Sie die Displayhelligkeit

Nutzen Sie bei Bedarf den Energiesparmodus

Halten Sie die Software und alle Apps auf dem neuesten Stand

Verwenden Sie möglichst nur Samsung Ladekabel und Ladegeräte, um Ihr Smartphone schnell und schonend aufzuladen

Sollten Sie den Akku austauschen oder austauschen lassen: Verwenden Sie nur Samsung-Ersatzakkus oder wenden Sie sich an den Samsung Service oder nutzen Sie Samsung Smart Repair.

Lagern Sie Ihr Smartphone nicht in zu warmer oder zu kalter Umgebung

Video: Lösungne zu den häufigsten Problemen rund um das Galaxy A24

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

