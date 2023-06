Wenn nicht mehr geht – Samsung Galaxy A14: die wichtigsten Tasten-Kombinationen

Samsung Galaxy A14: die wichtigsten Tasten-Kombinationen – Die Samsung Galaxy A14 werden normalerweise über den Touchscreen bedient und bieten – dank Android und One UI – eine sehr einfach Benutzeroberfläche, die fast alle Funktionen intuitiv zur Verfügung stellt. Es gibt aber auch Situationen, in denen man den Screen nicht einsetzen kann. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Touchscreen nicht mehr reagiert oder der Bildschirm komplett schwarz bleibe. In dem Fall ist ein Zugriff auf Menüs und Einstellungen dann nicht mehr möglich. Natürlich kann man die Galaxy A14 auch in diesem Fall noch bedienen und dies geht am besten über die Tastenkombinationen, mit denen man die Smartphones zurücksetzen und neu starten kann. Die wichtigsten Befehle haben wir hier zusammen gestellt.

Samsung Galaxy A14 – diese Tastenkombination sollte man kennen

Samsung einschalten: Halte die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten

Samsung ausschalten: Halte zum Ausschalten des Geräts die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt. Danach kannst du zwischen Ausschalten und Neustart wählen.

Neustart erzwingen: Wenn das Gerät nicht reagiert, halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten

Notruf-Funktion: Du kannst einen Notruf tätigen oder deine gespeicherten Gesundheitsdaten aufrufen. Halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt und tippe dann Notruf an

Sperrbildschirm aktivieren und deaktivieren: Wenn du die Funktionstaste drückst, schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet und das Gerät automatisch gesperrt, wenn es eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird. Streiche in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren, wenn er eingeschaltet ist. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücke die Funktionstaste, um ihn einzuschalten. Alternativ tippst du den Bildschirm zweimal an

Funktionstaste: Gedrückt halten, um eine Konversation mit Bixby zu beginnen.

Funktionstaste: Zweimal drücken oder gedrückt halten, um die festgelegte Anwendung oder Funktion zu öffnen (Standard ist Foto App)

Funktionstaste + Lautstärketaste nach unten: Gleichzeitig drücken (kurz), um einen Screenshot aufzunehmen.

Funktionstaste + Lautstärketaste nach unten: Gleichzeitig gedrückt halten (lang), um das Gerät auszuschalten

Diese Kombinationen gab es in dieser Form auch bereits auf dem Samsung Galaxy A13 und dem Galaxy A12.

Sollten die Smartphones auf diese Kombinationen nicht mehr reagieren, ist ein Besuch in einer Fachwerkstatt sinnvoll. Dort kann geprüft werden, ob es technische Probleme gibt.

Video: Das kann das Samsung Galaxy A14

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

