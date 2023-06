Samsung Enhance-X App nun auch für Galaxy S22, S21 und weitere Modelle verfügbar – Die Enhance-X App ist eine universelle Lösung für die Nachbearbeitung und Verbesserung von Bilder und Aufnahmen. Konkret schreibt Samsung dazu:

Die Galaxy Enhance-X-App ist eine One-Stop-KI-Lösung für alle Medienverbesserungen. Mit einem einzigen Tastendruck wird Ihr Bild auf Unvollkommenheiten analysiert, verbessert und auf eine höhere Qualität verfeinert. KI-basierte Techniken können von einem Benutzer aufgerufen werden, um die in der Galerie gespeicherten Bilder sowohl zu reparieren als auch zu verbessern. Man kann unerwünschte Unschärfe und Reflexionen entfernen und gleichzeitig die Auflösung schärfen und erhöhen, den Dynamikbereich verbessern und bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommene Fotos aufhellen.

Samsung hat diese App auf dem Galaxy S23 eingeführt und angekündigt, die App zukünftig auch für andere Modelle zur Verfügung zu stellen. Nun ist es soweit und ab sofort können auch andere Samsung Galaxy Smartphones die App downloaden und nutzen. Unterstützt werden dabei in erster Linie die Topmodelle, aber auch ältere Geräte wie das Z Fold2 oder das Galaxy S20 können damit arbeiten. Der Download erfolgt dabei über den Samsung Galaxy-Store.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Verfügbarkeit:

Verfügbar auf Galaxy S23-Serie, S22-Serie, S21-Serie, S20-Serie, Note20-Serie, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G und Z Flip LTE-Geräten, die mit One UI 5.1 oder höher betrieben werden. Unterstützung für Galaxy Enhance-X auf der Galaxy A-Serie, Galaxy M-Serie und Galaxy-Tablets wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Besonders spannend ist dabei, dass nun auch offiziell der Support für die Modelle der A-Serie angekündigt wurde. Auch die Mittelklasse wird also zukünftig Zugriff auf die Enhancer-X App bekommen. Wahrscheinlich wird Samsung die App zukünftig in die One UI Oberfläche einbauen (eventuelle schon mit One UI 6) um damit dann alle Modelle automatisch mit der App zu versorgen.

