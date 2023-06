Richtig viel Speed: O2 Prepaid mit 5G deutlich schneller – O2 hat die Prepaid Allnet Flat zur O2 Freikarte seit Anfang des Monats für 5G freigeschaltet und bietet kostenlosen Zugang zum 5G Netz für diese Flatrates an. Damit haben nun die Prepaid Flat Tarife Zugriff auf die neue Technik und es gibt erste Tests, die den Flatrate damit eine deutlich höhere Geschwindigkeiten bescheinigen. Das Technik-Update sieht also nicht nur auf dem Papier gut aus, sondern hat auch echte Effekt auf die Geschwindigkeiten im Download und im Upload.

Bei prepaid-deutschland.de hat man sich den 5G Speed der O2 Prepaid Karten angeschaut:

Das spannende Ergebnis: an allen Standorten waren die O2 Prepaid Sim mit 5G deutlich schneller als ohne 5G. Der Unterschied fiel je nach Standort größer oder kleiner aus, war aber immer deutlich und es gab keinen Standort, in dem man keinen Vorteil mit 5G hatte. Generell lag O2 im Prepaid Bereich mit 4G sogar unter den durchschnittlichen Werten der anderen Prepaid Karten im O2 Netz. Die ALDI Prepaid Tarife, die Blau Sim Karten und auch die Netzclub Prepaid Angeboten haben meistens maximale Geschwindigkeiten von 25 bis 33 MBit/s. O2 Prepaid mit 4G lag bei allen Standorten im Durchschnitt sogar darunter und meistens ein einem Bereich von 15 bis 20 MBit/s. Das Unternehmen hatte also in unserem Test beim Speed keinen großen Vorteil im Vergleich mit den anderen O2 Anbietern. Im 5G Bereich sieht das dagegen deutlich besser aus. Hier liegt der Speed immer beim Doppelten bis Dreifachen der LTE Geschwindigkeit und damit auch deutlich über den Mitbewerben mit 4G.

Die Ergebnisse sind aber natürlich nur dann besser, wenn es vor Ort auch bereits ein 5G Netz von O2 gibt und man ein 5G Smartphone hat. Falls nicht, bleibt es bei der reinen 4G Nutzung und den eher geringen Geschwindigkeiten.

Die 5G Geschwindigkeit im Vergleich mit O2 Prepaid LTE

O2 Prepaid Speed mit 5G O2 Prepaid Speed mit 4G

Die Ergebnisse können in anderen Regionen von Deutschland auch abweichen und beispielsweise der Unterschied zwischen 5G und 4G bei den O2 Prepaid Tarifen auch etwas größer oder kleiner ausfallen. Bei extrem gut ausgebautem LTE Netz könnten theoretisch auch die LTE Verbindungen schneller sein, dass dürfte aber nur in absoluten Ausnahmefällen auftreten. Mit den neuen 5G Flat hat man also im Durchschnitt die deutlich schneller Verbindungen und damit hat sich das Technik-Update wirklich gelohnt.

