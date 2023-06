Samsung: Selbstreparatur-Programm startet in Deutschland mit Galaxy S20, S21 und S22 -Das Selbstreparatur-Programm ist nun auch in Europa am Start und auch deutsche Nutzer können damit einige Standard-Reparaturen für bestimmte Modelle selbst vornehmen. Beispielsweise gibt es für die Galaxy S22, S21 und auch für das Galaxy S20 die Möglichkeit, das Display, die Rückseite und auch die Ladebuchsen selbst zu ersetzen, wenn diese defekt sein sollte. Andere Modelle sollen folgen, sind aber bisher noch nicht im Programm enthalten. Auch andere Reparaturen werden bisher nicht unterstützt.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ab heute können Nutzer der Serien Galaxy S20, 21 und S22 in Europa das Display, das Rückglas und die Ladeanschlüsse austauschen. Besitzer der Galaxy Book Pro-Serie haben Zugriff auf sieben Originalteile, um die Reparatur selbst in die Hand zu nehmen. Dazu gehören die Gehäusevorderseite, die Gehäuserückseite, das Display, der Akku, das Touchpad, die Ein-/Aus-Taste mit Fingerabdruckleser und Gummifüße. Kunden können außerdem alle Reparaturwerkzeuge aufbewahren, sodass sie sie jederzeit verwenden können, sodass sie ihre Galaxy-Geräte jederzeit bequem und problemlos reparieren können. Samsung ist bestrebt, sein Selbstreparaturprogramm in naher Zukunft auf weitere Geräte, Reparaturwerkzeuge, Handbücher und Märkte auszuweiten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, den Zugang zu Reparaturmöglichkeiten zu erweitern und Galaxy-Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten für die Reparatur ihrer Technologie zu bieten.

In Deutschland arbeitet Samsung dabei mit ASWO zusammen um Verbraucher, die ihre Geräte selbst reparieren möchte, mit den passenden Ersatzteilen zu versorgen. Das Samsung Galaxy S23 ist bisher noch nicht mit im Programm enthalten. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass auch dieses Topmodell bald selbst repariert werden kann. Ob auch die faltbaren Modelle von Samsung aufgenommen werden, ist dagegen noch nicht bekannte. Diese sind nochmal deutlich komplexer aufgebaut und damit schwerer zu reparieren. Eine Selbstreparatur ist daher wohl nicht so einfach möglich.

