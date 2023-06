Mehr Datenvolumen: So bekommt man 3 GB extra bei fraenk – Der Telekom Discounter fraenk hat Ende 2022 das Datenvolumen für die Allnet Flat auf 7 GB erhöht und aktuell gibt es die Möglichkeit, sogar noch mehr monatliches Datenvolumen zu bekommen. Hintergrund ist das sogenannte fraenk-for-friends Programm, das derzeit als Sonderaktion mit mehr Datenvolumen angeboten wird. Neukunden, die mit einem Code aus diesem Programm einen fraenk Tarif holen, bekommen zusätzlich zu den 7 GB Datenvolumen im Monat nochmal 3 GB Datenvolumen extra oben drauf. Damit stehen für Neukunden dauerhaft 10 GB bei den fraenk Allnet Flat im Monat zur Verfügung, wenn sie sich über das fraenk-for-friends Programm werben lassen. Auch die Bestandskunden, von denen die Empfehlung kommt, profitieren von diesem Programm, denn auch sie bekommen 3 GB Datenvolumen pro Monat extra, wenn sie einen neuen Kunden erfolgreich empfehlen. Das ist sogar bis zu 15 Mal möglich – insgesamt kann man so das monatliche Datenvolumen auf über 50 GB monatlich aufrüsten.

Das Unternehmen schreibt in den FAQ selbst zur Erklärung:

Hol deine Freunde zu fraenk und sichert euch beide bis zum 10.07. zusätzlich +3 GB Datenvolumen statt +1 GB Datenvolumen pro Monat: In der fraenk App findest du unter „fraenk for friends“ deinen persönlichen Code, den du z.B. mit deinen Freunden per WhatsApp, E-Mail oder auf Social Media mit dem Hashtag #fraenkforfriends teilen kannst. Für jeden, den du mit deinem Code zu fraenk holst, bekommst du im Aktionszeitraum +3 GB zusätzlich auf deine fraenk Flat, sobald der Vertrag deines geworbenen Freundes einen Monat aktiv ist. Ist dein Freund mindestens 6 Monate aktiver fraenk Kunde, behältst du das zusätzliche Datenvolumen dauerhaft. Dein Freund bekommt durch deinen Code ebenfalls +3 GB extra. Auf diese Weise kannst du bis zu 15 Freunde werben.

Das zusätzliche Datenvolumen aus diesem Programm gibt es dabei dauerhaft und auch über den 10. Juli hinaus. Wer also fleißig Freunde und Bekannt wirbt, kann so sehr einfach einen großen Datenflat für 10 Euro im Monat bekommen. Am monatliche Grundpreis von 10 Euro für die fraenk Allnet Flatrate ändert sich erfreulicherweise nichts, auch wenn man sehr viele Empfehlungen geworben hat.

Video: fraenk Freunde Werbung erklärt