Samsung Galaxy A05: Update für den Einsteiger-Bereich steht vor der Tür – Das Samsung Galaxy A05 kam im August 2022 auf den Markt und das bedeutet, dass wohl auch der Nachfolger in wenigen Wochen vorgestellt werden wird. Samsung macht dabei bei den Einsteiger-Modellen dabei in der Regel wenig Aufheben um neue Versionen und im letzten Jahr gab es nicht einmal eine Pressemitteilung rund um das Galaxy A04. Daher wird wohl auch das Galaxy A05 irgendwann einfach im Store zu finden sein.

Was wird das Samsung Galaxy A05 kosten?

Der Vorgänger lag beim Start 2022 bei einem Preis von um die 140 bis 150 Euro und in diesem Preisbereich kann man das Samsung Galaxy A05 auch wieder erwarten. Eventuell gibt es einen leichten Preisaufschlag, weil in diesem Jahr viele Modelle teurer werden, aber es bleibt dabei, dass die Galaxy A0x-Modelle die billigste Samsung Smartphones bleiben werden. Daher wird der Preis weiter deutlich unter 200 Euro bleiben.

Die erwartete Technik beim Galaxy A05

Bisher gibt es noch keine Leaks rund um die Samsung Galaxy A05 und auch die Zertifizierungen fehlen noch. Daher gibt es noch keine konkreten Hinweise, was genau Samsung an Technik in den neuen Smartphones verbauen wird. Die meisten Experten gehen aber von einem Snapdragon 870 Prozessor aus mit einem Akku der im Bereich von 5.000 mAh und vielleicht sogar leicht darüber liegt. Die Kamera soll dazu 3 Objektive umfassen und als Hauptsensor einen 50 MP Bildsensor mitbringen:

50 MP, (breites) PDAF, f/1.8-Objektiv

32 MP (ultrabreit), f/2.2-Objektiv

8 MP, (Tiefe), 1: 2,4-Objektivsteckplatz

Es gibt dazu einige Videos, die von einem technisch aufgerüsteten Galaxy A05 pro ausgehen. Das scheint aber eher unwahrscheinlich. Samsung bringt natürlich auch bessere Technik in die A-Serie, aber das wird man dann im Galaxy A15 und dem A25 finden und nicht in einem Pro-Modell für die Galaxy A05.

Video: Konzept-Video zum Galaxy A05 (keine offiziellen Bilder)

BILD: Samsung Galaxy A04

