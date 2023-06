Wohin sind die Samsung Galaxy J-Smartphones verschwunden? – Wer bereits seit mehreren Jahren Samsung Smartphones nutzt, kennt unter Umständen noch die Modell der J-Serie, die vor allem im günstigeren Preisbereich zu finden war. Beispielsweise gab es das Samsung Galaxy J1 für um die 100 Euro oder das Galaxy J5 für etwas mehr Geld.

Mittlerweile gibt es diese Modelle aber nicht mehr und viele Nutzer fragen sich, wohin die J-Smartphones bei Samsung verschwunden sind und ob es eventuell eine Neuauflage der Smartphones geben wird.

Samsung Galaxy J2 J5 J7 2017

Wohin sind die Samsung Galaxy J-Smartphones verschwunden?

Samsung selbst hat keine offizielle Ankündigung gemacht und die eigene neue Modellpolitik erklärt, aber 2018 gab es die ersten Hinweise, dass Samsung die Galaxy J-Serie nicht fortsetzen wird. Dabei wurde die Modellpalette umgestellt und die Galaxy J-Samrtphones und auch On-Modelle sind weggefallen.

Bei ETnews hieß es dazu:

Das Smartphone-Sortiment von Samsung umfasst die Galaxy J/On-Serie für das Budget-Segment, die A-Serie für Mittelklasse-Smartphones und die Galaxy S/Note-Serie für Flaggschiff-Geräte. Laut einem auf Branchenquellen basierenden Bericht von ET News soll Samsung nun seine Budget- und Mittelklasse-Smartphone-Produktpalette neu organisieren. Glaubt man den Berichten, plant Samsung angeblich, die Galaxy-J-Serie komplett abzuschaffen und die Galaxy-A-Serie um einige Modelle zu erweitern, die die Preisklasse der J-Serie abdecken. Samsung plant angeblich auch die Einführung der Galaxy M-Reihe als Ersatz für die online-exklusiven Geräte der Galaxy On-Serie.

2019 war dann auch klar, dass Samsung diese Umstellung war gemacht hat. Es gab keine Nachfolger für die Galaxy J1, J5 und J7 und stattdessen wurde die A-Serie deutlich ausgeweitet. Mittlerweile hat also die Galaxy A-Serie die Modelle der J-Serie übernommen und bietet auch sehr preiswerte Geräte (Beispielsweise das Galaxy A04s oder das Galaxy A14). Die J-Smartphones von Samsung sind inzwischen also in der A-Serie zu finden und haben daher einen neuen Namen bekommen.

Leider sieht es bisher auch nicht so aus, als würde Samsung diese Umstellung wieder rückgängig machen. Die Galaxy A-Serie ist mittlerweile sehr erfolgreich und daher scheinen die meisten Nutzer auch mit diesen Modelle sehr zufrieden zu sein. Neue J-Modelle sind daher wohl gar nicht mehr notwendig. Allerdings ist dies natürlich nicht in Stein gemeißelt. In Zukunft kann es durchaus auch wieder Umstellungen geben und vielleicht holt Samsung die J-Serie irgendwann wieder aus der Versenkung. Vorerst sieht es aber nicht danach aus.

Video: Das war das Samsung Galaxy J5 (2017)

