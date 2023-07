Wo bleibt das Samsung Galaxy A74? – Samsung hat bei der A-Serie mittlerweile eine ganze Reihe von neuen Modellen für 2023 veröffentlicht. Neben dem Samsung Galaxy A54 und dem Galaxy A34 wurde ohne größere Ankündigung mittlerweile auch das Samsung Galaxy A04s, das Galaxy A14 und das Galaxy A24 auf den Markt gebracht. Vor allem im Bereich zwischen 200 und 500 Euro gibt es daher viel Auswahl.

Fans warten nun darauf, dass auch die Galaxy A73 Modelle aus 2022 ein Update bekommen, aber dabei sieht es eher schlecht aus. Bisher gibt es keine Informationen und keine Leaks zu den Modelln und daher muss man eher davon ausgehen, dass Samsung die Serie beim Galaxy A54 beendet. Konkret wird es keine teureren Modelle der A-Serie mehr geben und stattdessen sollen die normalen Galaxy S23 und das kommende Galaxy S23 FE die Rolle der teureren A-Serie übernehmen.

Bei GalaxyClub hatte man bereits Ende 2022 über das Aus für das Galaxy A74 spekuliert. Dort heißt es:

Bleibt die Frage: Ist es absolut sicher, dass es im Jahr 2023 kein Galaxy A74 geben wird? Denn fairerweise muss man sagen: Was nicht jetzt ist, kann durchaus später kommen. Schließlich ist es jetzt an der Zeit, irgendwo anzudeuten, dass tatsächlich ein A74 in Planung ist. Und so berücksichtigen wir, dass unsere Schlussfolgerungen bald durch konkrete Informationen widerlegt werden. Und für Liebhaber relativ günstiger Telefone mit einer interessanten Kamera wären das nur gute Nachrichten. Doch das völlige Fehlen jeglicher Informationen zu einem angeblichen Galayx A74 ist und bleibt vorerst ein schlechtes Zeichen.

Mittlerweile hat sich das leider nicht gebessert, die Infos rund um das Galaxy A74 sind weiter nicht vorhanden und daher muss man wohl davon ausgehen, dass Samsung in diesem Jahr kein Update plant. Einen Nachfolger für das Galaxy A73 wird es also nicht geben.

Samsung hat die Serie aber nicht offiziell beerdigt. Es gibt also keine Ankündigung, dass man gar keine Modelle in diesem Preisbereich mehr anbieten wird – durchaus denkbar, dass man wieder auf ein Galaxy A7x oder A8x setzt, wenn die Preise für die Topmodelle der Galaxy S-Serie weiter ansteiegn und die Preislücke zu groß ist. In diesem Jahr scheint man aber zum Galaxy A54 greifen zu müssen oder eben zum kleine Galaxy S23.

BILD: Galaxy A73

