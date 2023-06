Schnelle Hilfe! Smartphone startet nur bis zum Samsung Logo – Normalerweise sind Samsung Smartphones nach einem Neustart innerhalb von wenigen Sekunden wieder einsatzbereit und können ganz normal weiter genutzt werden. Ab und an klappt dies aber auch noch nicht und die Geräte bleiben im Bootscreen stecken und es wird nur das Samsung Logo gezeigt.

Im Nextpit Forum schreibt beispielsweise ein Nutzer dazu:

Hallo zusammen, ich kann seit meinem gestrigen System Absturz das Gerät nicht mehr starten.

Es wird nur noch Samsung Galaxy S7 Boot Logo angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten von dem Gerät nocht irgendwie zu sichern und um nächsten Schritt, das Gerät wieder lauffähig zu bekommen?

Schon mal vielen Dank für eure Hilfe !

Und im Android Hilfe Forum hat ein Nutzer ähnliche Probleme:

Hallo liebe Community, nachdem ich mein gerade bei ebay erworbenes S9, welches vom Vorbesitzer gerootet wurde, schön eingerichtet habe, wollte ich einen Neustart durchführen. Das Smartphone bootet nur bis zum Auftauchen des Logos. Ich versuchte daraufhin, dass Smartphone im Recovery Modus zu starten. In diesem Bereich überhaupt rein zu kommen, hat nur wenige Male geklappt. Gewöhnlich lande ich nach dem gleichzeitigem Drücken der drei Tasten im Downloadmodus oder das Smartphone versucht wieder erneut zu booten. In den wenigen Malen, wo es mir überhaupt gelang, in den Recovery Modus zu wechseln, führt auch ein Hard-Reset nicht zum gewünschten Ergebnis (blieb wie immer beim Starten am Samsung Logo hängen). Auch mit der Funktion “Wipe cache partition” im Recovery Modus kam ich nicht weiter . Kann ich mit Flashen der Firmware mit Odin noch etwas bezwecken?

In dem Fall ist eine normale Bedienung nicht mehr möglich und in diesem Artikel haben wir daher zusammengestellt, was man in einem solchen Fall tun kann und welche Möglichkeiten es gibt, die Samsung Geräte doch wieder neu zu starten..

NEUSTART PER TASTENKOMBINATION

Wenn nichts mehr geht, kann man bei Samsung Smartphones einen Neustart per Tastenkombination erzwingen. Wenn das Gerät nicht reagiert, die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt halten, um es neu zu starten.Das geht auch, wenn der Bildschirm nicht mehr reagiert.

Weitere Tastenkombinationen bei den aktuellen Samsung Smartphones:

Samsung einschalten: Halte die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten

Halte die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten Samsung ausschalten: Halte zum Ausschalten des Geräts die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt. Danach kannst du zwischen Ausschalten und Neustart wählen.

Halte zum Ausschalten des Geräts die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt. Danach kannst du zwischen Ausschalten und Neustart wählen. Neustart erzwingen: Wenn das Gerät nicht reagiert, halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten

Wenn das Gerät nicht reagiert, halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten Notruf-Funktion: Du kannst einen Notruf tätigen oder deine gespeicherten Gesundheitsdaten aufrufen. Halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt und tippe dann Notruf an

Du kannst einen Notruf tätigen oder deine gespeicherten Gesundheitsdaten aufrufen. Halte die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt und tippe dann Notruf an Sperrbildschirm aktivieren und deaktivieren: Wenn du die Funktionstaste drückst, schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet und das Gerät automatisch gesperrt, wenn es eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird. Streiche in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren, wenn er eingeschaltet ist. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücke die Funktionstaste, um ihn einzuschalten. Alternativ tippst du den Bildschirm zweimal an

Wenn du die Funktionstaste drückst, schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet und das Gerät automatisch gesperrt, wenn es eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird. Streiche in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren, wenn er eingeschaltet ist. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücke die Funktionstaste, um ihn einzuschalten. Alternativ tippst du den Bildschirm zweimal an Funktionstaste: Gedrückt halten, um eine Konversation mit Bixby zu beginnen.

Gedrückt halten, um eine Konversation mit Bixby zu beginnen. Funktionstaste: Zweimal drücken oder gedrückt halten, um die festgelegte Anwendung oder Funktion zu öffnen (Standard ist Foto App)

Zweimal drücken oder gedrückt halten, um die festgelegte Anwendung oder Funktion zu öffnen (Standard ist Foto App) Funktionstaste + Lautstärketaste nach unten: Gleichzeitig drücken (kurz), um einen Screenshot aufzunehmen.

Gleichzeitig drücken (kurz), um einen Screenshot aufzunehmen. Funktionstaste + Lautstärketaste nach unten: Gleichzeitig gedrückt halten (lang), um das Gerät auszuschalten

DIE RECOVERY-METHODE

Die Recovery-Methode ermöglicht den Reset auch bei ausgeschalteten Gerät.

Das Smartphone ausschalten. Anschließend für einige Sekunden den „Power-Button“ und die „Volume Down/Leiser“-Taste gedrückt halten, bis das Samsung Logo erscheint. Danach gleichzeitig die „Power“und „Volume Up/Lauter“-Taste für wenige Sekunden drücken, bis man im Android Recovery Modus ist. Im Recovery-Mode navigiert man mittels Lautstärketasten und wählt „wipe data/factory reset“. Die Auswahl anschließend mit dem „Power“-Button bestätigen. Die Frage, ob alle Daten gelöscht werden sollen, mit „YES“ bestätigen. Nach dem Zurücksetzen „reboot system now“ auswählen, damit das Smartphone neu gestartet werden.

ZURÜCKSETZEN MIT EINEM CODE

Darüber hinaus gibt es bei Samsung die Möglichkeit das Mobilfunkgerät über einen Code zurückzusetzen. Allerdings beginnt der Reset unverzüglich nach Eingabe des Codes, dass heißt es gibt keinerlei „Bestätigungsfelder“ oder „Warnhinweise“. Die Eingabe erfolgt über das Nummernpad, dort tippt man *2767*3855# und die Smartphones werden wieder in ihrem ursprünglichen Zustand gesetzt. Mehr dazu: Samsung Handy Codes

ABGESICHERTER MODUS

Hierbei handelt es sich um eine besondere Form des Neustarts eines Android Smartphones – der abgesicherter Modus oder auch sicherer Modus genannt wird. Hierbei werden nur Apps gestartet, die schon von Beginn an auf dem Smartphone vorinstalliert waren. Hingegen werden Spiele, Musik-Player oder Malware-Apps nicht gestartet bzw. nicht ausgeführt.

Das ist praktisch, denn so lässt sich genau beobachten, wie sich Akkulaufzeit, Performance und Stabilität tatsächlich auf dem Smartphone verhalten. Auch können im abgesicherten Modus problematische Apps deinstalliert werden, welche für Ärger gesorgt haben. Zudem stehen im sicheren Modus, nur die Grundfunktionen des Gerätes zur Verfügung. Ist einmal der sichere Modus gestartet, muss dieser also erst einmal wieder deaktiviert werden, um zum Beispiel heruntergeladene Apps oder Widgets wieder benutzen zu können.

Video: Abgesicherter Modus beim Smartphones

Den abgesicherten Modus kennt man auch vom PC her. Auch dort gibt es beim Reset bzw. Neustart der Geräte die Möglichkeit, den Start ohne Zusatzfunktionen und Dienste durchzuführen und damit bessere prüfen zu können, wo eventuell Probleme entstehen. Bei Android hat man dieses System ähnlich übernommen und bietet mit dem abgesicherten Modus eine Diagnose-Funktion für das eigene Handy bzw. Smartphone an.

Um bei Samsung den abgesicherten Modus zu starten, folgende Schritte ausführen:

Android-Gerät ausschalten und zum Einschalten des Geräts die Ein-/Aus -Taste drücken. Sobald das Samsung-Logo erscheint und die Soft-Key-Tasten leuchten, die Menü-Taste oder Leiser-Taste gedrückt halten, bis das Gerät im abgesicherten Modus startet.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: Samsung startet nur bis zum Boot Screen

