MIUI 15: Xiaomi plant noch einen Zwischenschritt – Xiaomi wird gegen Ende des Jahres MIUI 15 als neuste Version des Betriebssystems bereit stellen. Bis es soweit ist, wird es wohl aber noch ein größeres Update geben, denn das Unternehmen plant einen Rollout von MIUI 14.1 im Herbst mit Vorbereitungen für MIUI 14 inklusive Android 14. Bei xiaomiui schreibt man dazu:

Xiaomi-Enthusiasten warten gespannt auf das bald erscheinende MIUI 14.1-Update. MIUI 14.1 basiert auf der Android 14-Plattform und verspricht bemerkenswerte Verbesserungen und Funktionen zur Verbesserung des Benutzererlebnisses. In diesem Artikel gehen wir auf die Details des MIUI 14.1-Updates ein, einschließlich seiner Kompatibilität, der wichtigsten Funktionen und des voraussichtlichen Veröffentlichungszeitraums. Mit MIUI 14.1 können Xiaomi-Benutzer eine Reihe von Verbesserungen erwarten, die auf dem bestehenden MIUI 14-Erlebnis aufbauen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Hauptunterscheidungsmerkmal von MIUI 14.1 die zugrunde liegende Android-Basis ist, nämlich Android 14. Daher liegt der Hauptfokus von MIUI 14.1 auf der Anpassung an die neue Android-Version und deren Funktionen sowie auf den anderen Aspekten von MIUI 14 bleibt weitgehend unverändert.

Nutzer werden wohl wenig von MIUI 14.1 haben, denn das Update bringt wenig neue Funktionen mit, sondern ist wirklich in erster Linie als Vorbereitung für die neue Android Version gedacht. Dazu starten wohl auch nur wenige Modelle direkt mit MIUI 14.1 in der ersten Phase. Vor allem die älteren Xiaomi Smartphones und die günstigeren Modelle kommen eher später. Folgende Smartphones sollen direkt am Anfang MIUI 14.1 bekommen:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Leider hat Xioami selbst diese Pläne bisher nicht bestätigt, daher bleibt offen, ob und wann genau das Update zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android