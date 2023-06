ASUS Zenfone 10 im Test: ein richtig kompaktes Kraftpaket

ASUS hat das neue Zenfone 10 wieder als kompakte Topmodell konzipiert und das bedeutet eine Größe von unter 6 Zoll (5,9 Zoll) und ein Gewicht von nur 172 Gramm für die neuen Modelle, ohne das man dafür auf einen Topprozessor und eine HighEnd Ausstattung verzichten muss. Im Test haben wir dabei geschaut, wie sich das kompakte Smartphones schlägt und was die Stärken und Schwächen der neuen Geräte sind. Generell und gleich als Fazit zu Anfang: Das ASUS Zenfone 10 kann problemlos mit den anderen Topmodellen auf dem Markt mithalten und ist ein kompaktes Kraftpaket.

Das Design des ASUS Zenfone 10

Das ASUS Zenfone 10 bietet auf der Vorderseite ein flaches Display ohne abgerundete Kanten. Wer nach einem Flat-Screen Smartphone sucht, ist hier also richtig. Ansonsten gibt es ein Display mit Öffnung in der linken oberen Ecke. Viel mehr Merkmale bietet die Vorderseite nicht.

Spannender wird es auf der Rückseite. ASUS setzt auf ein Design mit zwei großen Kameraobjektiven, die sehr dominant sind und die gesamte Rückseite bestimmen. Der Schriftzug und die LED gehen dabei fast unter und nur das ASUS Logo in der unteren rechten Ecke der Rückseite bietet ein kleines Gegengewicht zu den Objektiven. Die Rückseite selbst ist aus Kunststoff, aber deutlich aufgewertet. Sie ist dazu nicht hochglänzend, sondern strukturiert und matt aufgebaut. Das wirkt durchaus hochwertig und verhindert Fingerabdrücke. Man kann die Modelle dadurch auch gut in der Hand halten, weil sie nicht sehr rutschig sind.

Generell ist die Haptik des Zenfone 10 sehr gut und die Größe als auch die Verarbeitung sorgen dafür, dass man die Smartphones gerne in der Hand hält

Kompakt ist relativ: iPhone 1 vs. Zenfone 10

Die Kamera beim ASUS Zenfone 10

ASUS hat beim Zenfone 10 nur zwei Objektive verbaut. Das ist durchaus ungewöhnlich, da der Trend mittlerweile bei 3 oder sogar 4 Objektiven angekommen ist. Generell ist es aber durchaus sinnvoll auf ein Objektiv zu verzichten, anstatt ein nutzloses 2 MP Objektiv einzubauen, einfach nur um auf 3 Objektive zu kommen. Die Kameratechnik beim Zenfone 10 sieht wie folgt aus:

Hauptkamera:50MP 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0, 1/1.56”, f/1.9

Weitwinkel-Objektiv:13MP, f/2.2, FOV 120°

Neu ist der 6-Achsen Gimbal, der für stabilere Fotos und Videos sorgen soll. Im Test hat das auch gut funktioniert, auch unter stärkeren Bewegungen gab es scharfe Fotos mit den Modellen.

Die Aufnahmen selbst haben eine gute Qualität und selbst unter schlechten Lichtverhältnissen holt das Zenfone 10 noch einiges aus den Aufnahmen heraus. Man muss aber festhalten, dass es durchaus auch bessere Kameras auf dem Markt gibt. Wer also professionelle Ansprüche an die Aufnahmen hat, wird mit dem Zenfone 10 sicher nicht glücklich werden. Es gibt Smartphones, die im Foto-Bereich also mehr bieten (aber dann meistens auch teurer sind). Für den normalen Einsatz (auch mit etwas höheren Ansprüchen) macht das Zenfone aber durchaus gute Aufnahmen.

Die Leistung des Zenfone 10

ASUS hat beim Zenfone 10 den Snadragon 8 Gen 2 Prozessor verbaut und bietet damit Zugriff auf die höchste Performance, die man derzeit bei Android Smartphones bekommen kann. Dazu gibt es 8 oder 16 GB RAM bei den Modellen und bis zu 512 GB verbauten Speicher. Das Zenfone 10 ist also ein richtiges Kraftpaket und das merkt man im normalen Einsatz durchaus. Das Smartphones reagiert schnell und hat auch mit größeren Apps keine Probleme. Spiele und auch grafikintensive Anwendungen laufen flüssig.

In Zahlen erreichte das Zenfone 10 bei uns im Test (der Speedmodus wurde automatisch aktiviert) folgende Werte:

Single Core: 2030 Punkte

Multi Core: 5580 Punkte

Damit liegen die Modelle beispielsweise deutlich vor dem Galaxy S23 ultra (trotz gleichem Prozessor). Das Samsung Modell schaffte nur 1880/5143 Punkte. ASUS hat also noch etwas mehr aus der Hardware heraus geholt und bietet dank der besseren Optimierung etwas mehr Speed als die vergleichbaren Modelle der Konkurrenz mit identischem Prozessor. Den Unterschied wird man im täglichen Einsatz nicht merken, aber bei HighEnd Anwendungen kann das durchaus ein Vorteil sein.

Die Zenfone 10 bleiben dazu auch im Einsatz mit viel Performance erfreulich kühl. Abwärme ist vor allem bei kompakten Modellen immer ein Problem, aber ASUS scheint hier eine gute Lösung gefunden zu haben.

Akku und Aufladung

Der Akku wirkt mit 4300 mAh für ein Topmodell etwas gering dimensioniert, aber durch die kompakten Abmessungen hat das Zenfone 10 auch ein etwas kleineres Display und damit weniger Verbrauch und dazu ist natürlich auch nicht so viel Platz vorhanden, um richtig große Akkus zu verbauen. Im Einsatz konnten wir uns dennoch nicht beklagen. Das Testgerät hielt meistens fast 48 Stunden durch (normale Nutzung) und verbrachte daher nur wenig Zeit mit der Aufladung. ASUS selbst spricht von knapp 22 Stunden Nutzung unter hoher Beanspruchung, das haben wir im Test allerdings nicht ganz geschafft.

Die Daten beim Akku:

4.300 mAh Akku

30 Watt Aufladung (Hyper Charge)

15 Watt drahtlose Aufladung

Generell findet man auf dem Markt bereits Modelle, die deutlich mehr Speed bei der Aufladung bieten. Die 30 Watt Aufladung ist dabei noch akzeptabel und bringt die Zenfone 10 schnell wieder in einem Bereich, in dem man sie nutzen kann. Die 15 Watt drahtlose Aufladung ist dagegen im Vergleich doch sehr langsam und eher nur als zusätzliche Möglichkeit gedacht, wenn man die Geräte ohnehin irgendwo hin legen muss und dann auch gleich das Ladepad nehmen kann.

Betriebssystem und Software

ASUS bietet bei der Installation die Möglichkeit, reines Stock Android zu installieren oder die ASUS Benutzeroberfläche. Das ist eine Option, die man bei anderen Anbietern oft nicht findet. Wir haben uns im Test für Stock Android entschieden und entsprechen gab es ein Android ohne größere Veränderungen und ohne Bloatware. Man kann auf diese Weise direkt starten und muss die Geräte nicht erst noch aufräumen. Ansonsten gilt auch hier: Stock Android und der Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor sind eine gute Kombination und bieten schnelles Arbeiten und kurze Ladezeiten beim Starten und Nutzen von Apps.

Unser Fazit zum ASUS Zenfone 10

Das Zenfone 10 hat zwei Stärken: das ist einmal die kompakte Größe und auf der anderen Seite der richtig schnelle Prozessor. Wer also auf Leistung wert legt ohne immer gleich ein fast 7 Zoll großes Ultra-Modell mitnehmen zu müssen, findet beim Zenfone 10 eine richtig gute Alternative.

Kamera-Fans werden dagegen wohl weniger zufrieden sein. ASUS hat beim Zenfone 10 gute Technik für Aufnahmen verbaut, an die Spitzenleistungen anderen Smartphones kommt man aber nicht heran. Während das Zenfone 10 also mit den anderen Topmodellen bei der Leistung mithalten kann, schafft es das bei der Kamera nicht.