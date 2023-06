Xiaomi 13 Ultra vs. Xiaomi 13 pro – wo liegen die Unterschiede – Bei der Xiaomi 13 Reihe war das Xiaomi 13 probisher der Technologieträger gewesen, aber inzwischen hat das Unternehmen mit dem Xiaomi 13 ultra noch eine verbesserte Version nachgeschoben. Das Xiaomi 13 ultra kostet 1449,99 Euro und ist damit etwa 250 Euro teurer als das Xiaomi 13 pro, das derzeit für um die 1200 Euro angeboten wird. Beide Modelle sind also keine günstigen Smartphone und die Frage ist natürlich, ob sich der Aufpreis für das Xiaomi 13 Ultra wirklich lohnt.

Grundsätzlich gibt es dabei direkt bereits einen Unterschied zwischen beiden Modellen beim Design. Das Xiaomi 13 Ultra setzt auf das große runde Kamera-Modul für die neue Kamera und da man dieses runde Design in Deutschland eher selten sieht, grenzt sich das Ultra damit beim Design her bereits etwas ab. Das eckiger Kamera-Modul beim Xiaomi 13 pro ist auch auffällig, aber eben nicht so prägend wie beim Ultra. Die Vorderseite beider Modelle ist dagegen weitgehend gleich und wird in erster Linie durch das Punch-Hole Design mit mittiger Öffnung für die Kamera bestimmt.

xiaomi 13 pro xiaomi 13 ultra

Die Kamera

Die Kamera macht einen große Unterschied zwischen dem Xiaomi 13 pro und dem Xiaomi 13 Ultra aus. Das Ultra-Modell nutzt zwar den gleichen Hauptsensor, hat aber variable Blenden und auch die Ultraweitwinkel-Kamera hat bei gleichem Sensor die bessere Blende. Dazu gibt es die Telekamera mit etwas besserem Zoom und die zusätzliche Super-Telekamera für die 5fachen Zoom. Generell kann man sagen, dass Xiaomi beim Ultra in jedem Bereich die Kamera etwas besser gemacht hat.

Im Test von DXOmark schafft die Kamera des Xiaomi 13 Ultra damit 140 Punkte. Das Pro-Modell liegt im Test bei nur 136 Punkten. Der Abstand ist also nicht groß, aber vorhanden. Bei DXOMark schreibt man zum Ergebnis und den Unterschieden zum Pro-Modell:

Im Fotomodus schnitt das Xiaomi 13 Ultra besonders bei schlechten Lichtverhältnissen mit hervorragender Belichtung und Farbwiedergabe ab und gehört zu den besten Geräten für diese Lichtverhältnisse. Im Gegensatz zu vielen direkten Konkurrenten, die dazu neigen, Details zu überschärfen, waren Textur und Detailwiedergabe sehr natürlich. Auf der anderen Seite bemerkten wir auch eine gewisse Tonwertkompression in kontrastreichen Szenen, was oft zu verwaschenen Bildern und einem insgesamt unnatürlichen Aussehen führte. Dies ist etwas, das wir zuvor bei anderen Xiaomi-Geräten gesehen hatten. Videoclips, die mit dem 13 Ultra aufgenommen wurden, wurden insgesamt gut gerendert, mit deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Xiaomi 13 Pro in Bezug auf die Autofokus-Leistung. Wir haben jedoch einige Probleme mit Farb- und Belichtungsübergängen bei Szenenwechseln sowie einige Artefakte der Szenenintegrität bei sich bewegenden Motiven festgestellt.

Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Pro Lica Quad-Kamera (Summicron Lens)



Hauptkamera (23mm) mit 1-Zoll-Sensor (Sony IMX989) und 50 MP, zwei variable Blendenstufen: f/1.9 und f/4.0, 3,2 µm Superpixel, Hyper OIS



Ultraweitwinkel-Kamera (12mm) mit 50 MP, f/1.8, 1,4 µm Superpixel, Sony IMX858



Telekamera mit optischem 3,2x-Zoom (75mm), 50 MP, f/1.8, OIS, Sony IMX858, SuperZoom-Macro, 1,4 µm Superpixel



Super-Telekamera (120mm) mit 5x optischem Zoom, 50 MP, f/3.0, OIS, 1,4 µm Superpixel, Sony IMX858



Video bis 8K bei 24 fps Leica Triple-Kamera



Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor (Sony IMX989) und 50 MP, f/1.9, 1,6 µm Pixelgröße, Hyper OIS



Ultraweitwinkel-Kamera (14mm) mit 50 MP, f/2.2



Telekamera (75mm) mit optischem 3x-Zoom, 50 MP, f/2.0, OIS



Video bis 8K bei 24 fps

Keine Unterschiede gibt es bei der Selfie-Kamera. Beide Modelle setzen auf eine Frontkamera mit 32 MP, f/2.0, Pixelgröße: 0,7µm, 1080p bei 30fps. Die Qualität der Aufnahmen sollte daher auch vergleichbar sein.

Performance und Speed im Vergleich

Bei der Leistung gibt es wenig Unterschiede. Beide Modelle setzen auf den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen2 Prozessor, der richtig viel Power mitbringt. Dazu gibt es in beiden Geräten Flüssigkühlung (LiquidCool-Technologie), wobei das Ultra die etwas bessere Kühlung haben soll. Wie genau sich das Auswirkt kann man noch nicht direkt beziffern, aber zumindest bei viel Hitzeentwicklung sollte das Xiaomi 13 Ultra die etwas bessere Performance bieten. Dazu gibt es beim Ultra bis zu 16 GB RAM, so dass auch bei größeren Anwendungen mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.

Weiterhin gleich ist dazu das Betriebssystem der Modelle Sowohl Xiaomi 13 ultra als auch das Xiaomi 13 pro setzen auf Android 13 mit MIUI 14. Dazu gibt es bei beiden Modellen auch den Zugriff auf die 5G Netze und da die gleichen Modems zum Einsatz kommen, sind auch die Werte gleich.

Unterschiede gibt es dagegen bei den Anschlüssen. Zwar setzen beide Smartphones aus USB C als Anschluss, aber beim Xiaomi 13 ultra gibt es USB-C (3.2 Gen 1) vs. USB-C (2.0) beim Xiaomi 13 pro. Die Datenübertragung ist bei den Ultra-Modellen per USB daher schneller.

Unser Fazit beim Vergleich Xiaomi 13 ultra vs. 13 pro

Das Xiaomi pro bringt punktuelle Verbesserungen und vor allem beim der Kamera einige Neuerungen, die man beim Pro so nicht findet. In der Bildqualität schlägt sich das aber nur selten nieder – bei normalen Aufnahmen findet man kaum Unterschiede in den Bildern. Der Aufpreis ist daher vor allem für das schicke neue Design und für das gute Gefühl sinnvoll, wieder mal ein Ultra-Modell von Xiaomi in den Händen zu halten.

Video: Xiaomi 13 im Test

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 13