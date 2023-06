Samsung Galaxy A25: sehr früher Konzeptrender zeigen das Design – Es wird noch einige Monate dauern, bis das Samsung Galaxy A25 auf den Markt kommt, aber es gibt bereits die ersten Konzept-Render zu den neuen Modellen, die auf den bekannten Leaks basieren und zeigen, wie die Smartphones aussehen könnten.

Bei Giznext schreibt man dazu:

Samsung ist bereit, ein neues Smartphone der Galaxy A-Serie namens Galaxy A25 5G auf den Markt zu bringen. Das erschwingliche 5G-Smartphone der nächsten Generation des südkoreanischen Technologieriesen wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Während das Galaxy A25 5G seine Zertifizierungen noch nicht bestanden hat, ist es Giznext gelungen, die 5K-Renderings und ein 360-Grad-Video in die Hände zu bekommen, das in puncto Design einiges an Fantasie zulässt. Der Leak zum Samsung Galaxy A25 5G wurde vom Tippgeber Onleaks mit Giznext geteilt. Den 5K-Renderings und dem durchgesickerten 360-Grad-Video zufolge wird das kommende erschwingliche 5G-Telefon ein kompaktes Design mit Abmessungen von etwa 162 x 77,5 x 8,3 mm aufweisen. Das Galaxy A25 5G wird eine aktualisierte Designsprache aufweisen. Es wird einen flachen Rahmen haben, der durch sanft geschwungene Kanten ergänzt wird.

Auf den ersten Blick fällt die Vorderseite mit den doch recht stattlichen Rahmen auf. Andere Modelle sind hier bereits weiter und haben den Rahmen reduziert. Auch eine Notch sieht man nicht mehr so oft, aber Samsung scheint in diesem Preisbereich weiter auf diese Elemente zu setzen.

Die Rückseite ähnelt dagegen dem Samsung Galaxy A54 und scheint sich daher eher an den teureren Modellen zu orientieren. Allerdings ist offen, was genau Samsung an Technik für die neue Kamera verbaut hat. Es sieht aber generell nicht so aus, als würde es beim Design oder der Technik der Samsung Galaxy A25 größere Überraschungen oder Neuerungen geben.

Weitere Artikel zum Samsung Galaxy A24