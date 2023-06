ASUS Zenfone 10: neues Topmodell startet ab 799 Euro – ASUS hat wie angekündigt die neuen Zenfone 10 gestartet und bietet dabei ein kompaktes Smartphone mit 5,9 Zoll Display in Kombination mit dem starken Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor an. ASUS richtet sich damit an Nutzer, die keine großen Geräte haben möchte, aber dennoch nicht auf Spitzentechnik verzichten wollen. Wie das in der Praxis funktioniert, haben wir hier im Testbericht zum Zenfone 10 zusammengestellt.

Das Unternehmen schreibt selbst zur verbauten Technik:

Das Zenfone 10 läutet eine neue Ära ein, in der kompakt gleichbedeutend mit leistungsstark und klein das neue groß ist. Es wird von der Flaggschiff-Mobilplattform Snapdragon® 8 Gen 2 angetrieben und sorgt zusammen mit der neuesten LPDDR5X RAM- und UFS 4.0 ROM-Technologie für eine unvergleichliche Leistung. Die Akkulaufzeit wurde unter Beibehaltung der Akkukapazität um 13% gesteigert. Außerdem unterstützt das Zenfone 10 das kabellose Laden über jedes Qi-kompatible Ladegerät Das fortschrittliche 144Hz AMOLED Display wurde in Zusammenarbeit mit Pixelworks® als führendem Visual Processing Unternehmen noch weiter verbessert und sorgt für lebendige Farben. Der neueste 6-Achsen Hybrid-Gimbal 2.0 und neue Algorithmen für wackelfreie Videos werten das Kamerasystem des Zenfone 10 deutlich auf. Außerdem verfügt es für eindrucksvolle Videoaufnahmen über das neue elektronische Bildstabilisierungssystem „Adaptive EIS“ sowie OZO-Audio gestützte 3D Surround-Sound Aufnahmefunktionen. Die Frontkamera verfügt über einen 32MP RGBW-Sensor und große 1,4μm Pixel für scharfe Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen, ideal für Selfies in jeder Situation.

Das neue Zenfone 10 ist dabei ab sofort bereits vorbestellbar. Ab dem 7. Juli sind die Geräte dann offiziell im Handel und werden an die Vorbesteller geliefert. Die Preise liegen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr und sehen dabei wie folgt aus: