Samsung Galaxy S23: Fingerabdruck-Sensor Icon verschwindet vom Startscreen – Mit dem Juni Update für die Galaxy S23 Modelle gibt es ein weiteres Probleme. Eine ganze Anzahl von Nutzern berichten, dass das Icon für die Fingerabdrücke nicht mehr angezeigt wird. Der Sensor ist weiter aktiv und kann genutzt werden, aber es gibt keinen Hinweis mehr, wo man den Finger direkt auflegen muss.

Dazu schreibt ein Nutzer bei Reddit:

Heute habe ich mein S23 Ultra aktualisiert und jetzt gibt es einen nervigen Fehler, der dazu führt, dass das Fingerabdrucksensor-Symbol im Sperrbildschirm verschwindet. Sie sollten den Ort erraten oder das Telefon mit einer PIN oder einem anderen von Ihnen festgelegten Ort öffnen. Es nervt mich wirklich. Ich hoffe, dass Samsung-Entwickler diesen Fehler bemerken und ihn so schnell wie möglich beheben!!

Und im Samsung Forum haben Nutzer ähnliche Probleme:

Ich habe ein Galaxy S23 Ultra und nach der Installation des Juni-Softwareupdates ist das Symbol meines Fingerabdruckscanners auf meinem Sperrbildschirm verschwunden. Ich kann das Telefon immer noch entsperren, indem ich meinen Finger auf den Teil des Bildschirms lege, an dem sich das Symbol befinden sollte. Es ist jedoch ärgerlich, wenn das Fingerabdrucksymbol nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ich habe mich für ein Samsung-Flaggschiff entschieden, da es damals das Beste schien, jetzt bin ich mir nicht mehr so ​​sicher. Wie kann Samsung bei Updates einen so großen Fehler machen? Hat noch jemand dieses Problem oder weiß, wann eine Lösung verfügbar sein könnte?