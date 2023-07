Samsung Galaxy S23: Probleme mit der Front-Kamera nach dem Juni-Update

UPDATE: Das Android 13 Update der Modelle ist mittlerweile durch, die Galaxy A03 haben mittlerweile komplett One UI 5 in Verbindung mit Android 13 bekommen. Weitere Updates wird nicht mehr geben, aber die neuen Galaxy A04s bekommen auch noch Android 14. Samsung Galaxy A01, A02 und A03 – so ist der Stand rund um Android … Weiterlesen