Samsung launcht neues FE-Modell – aber aus dem Vorvorjahr – Die Galaxy FE-Modelle sind die sogenannte Fan Edition und sollen die besten Features der Topmodelle zu einem günstigen Preis anbieten. Derzeit warten die Fans dabei auf die Galaxy S23 FE, aber Samsung geht vorerst einen anderen Schritt und launcht ein Galaxy S21 FE mit Snapdragon 888 Prozessor.

Die neue Variante scheint dabei in erster Linie für Indien und Asien gedacht zu sein und wird daher nicht in Deutschland auf den Markt kommen. Dennoch ist es mehr als ungewöhnlich, dass Samsung ein Modell von vor zwei Jahren mit einem entsprechend alten Prozessor neu kombiniert und dann auf den Markt bringt. Die Geräte sollen dabei in Indien in den kommenden Tagen gelauncht werden und man fragt sich natürlich schon, was genau das Unternehmen damit vorhat.

In Deutschland ist das Galaxy S21 FE mit Snapdragon 888 Prozessor bereits seit längerer Zeit verfügbar, aber in anderen Märkten gab es meistens nur die Exynos Version. Das scheint Samsung nun nach längerer Zeit auch bemerkt zu haben und ändern zu wollen. Ob die Verkaufszahlen des Galaxy S21 FE aber wirklich eine Neuauflage rechtfertigen, kann man durchaus hinterfragen.

Für deutsche Nutzer ändert sich daher nichts, das Galax S21 FE 888 ist weiterhin in Deutschland verfügbar, aber wir raten eher dazu, auf die neuere Modelle der Galaxy S-Serie zu setzen.

